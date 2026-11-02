Ông Trump và ông Netanyahu thảo luận bước đi tiếp theo với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm để thảo luận về tình hình đàm phán với Iran và khả năng tiến hành các hoạt động quân sự tiếp theo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, còn các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy.

Theo đó, ngày 1/11 một quan chức Mỹ và một quan chức Israel cho biết, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Netanyahu đã thúc giục Tổng thống Trump tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ muốn tiếp tục dành cơ hội cho các cuộc đàm phán. Các nguồn tin cho hay cuộc trao đổi là “gay gắt” theo phía Israel và “thẳng thắn” theo phía Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột “đang diễn ra tốt đẹp”, song nhấn mạnh Washington vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần “xử lý”.

Trước những tuyên bố này, quân đội Iran ngày 1/11 cảnh báo bất kỳ cuộc xung đột mới nào với Mỹ cũng có thể kéo dài hơn những đợt giao tranh trước đây. Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia tuyên bố, Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hoặc các điều kiện kết thúc một cuộc chiến tiềm tàng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran vẫn đang tham vấn với Qatar về đề xuất liên quan đến eo biển Hormuz, song chưa đưa ra kết luận cuối cùng do còn chờ phản hồi từ các bên liên quan. Ông đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng theo đuổi cả giải pháp ngoại giao lẫn phương án phòng thủ, đồng thời cho biết năng lực quân sự của nước này đã được cải thiện so với các cuộc xung đột trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi Ketabchi cũng tuyên bố Tehran đang khẩn trương tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang, hướng tới khả năng đáp trả các cuộc tấn công mà không bị giới hạn về địa lý. Ông nhấn mạnh Iran sẽ có phản ứng thích đáng và kiên quyết trước mọi hành động quân sự nhằm vào nước này.

Những tuyên bố cứng rắn từ các bên được đưa ra trong bối cảnh Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực làm trung gian nhằm khôi phục đàm phán giữa Washington và Tehran. Các nội dung được thúc đẩy tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz.

Thu Uyên