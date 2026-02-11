Ông Trump để ngỏ khả năng điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 cho biết ông đang xem xét khả năng triển khai tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel 12 của Israel, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải thực hiện “những biện pháp rất cứng rắn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump cũng đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay nữa tới Trung Đông.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Mỹ đã triển khai một tàu sân bay tới khu vực, động thái từng làm dấy lên lo ngại về khả năng hành động quân sự mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc điều động thêm một tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông, trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán. Ảnh: AFP

Theo các quan chức Mỹ, USS George Washington (đang ở châu Á) và USS George H.W. Bush (ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ) là những ứng viên khả dĩ, song đều cần ít nhất một tuần để tới khu vực. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu sân bay lớp Ford từ vùng Caribe.

Hiện thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được công bố. Iran và Mỹ đã tiến hành năm vòng đàm phán trong năm ngoái về chương trình hạt nhân của Tehran, song tiến trình bị đình trệ chủ yếu do bất đồng liên quan đến hoạt động làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Cũng trong ngày 10/2 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Oman, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Ali Larijani đã có cuộc gặp với Quốc vương Haitham bin Tariq. Hai bên đã thảo luận về các biện pháp nhằm đạt được một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay trở lại đối thoại để thu hẹp bất đồng, thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Tuần trước, Oman đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran. Các cuộc trao đổi này đã giúp Tehran đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington, đồng thời cho thấy tồn tại sự đồng thuận nhất định để tiếp tục tiến trình ngoại giao.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AFP