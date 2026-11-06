Ông Trump cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các phương án đối phó với Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ được cho là đã sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nếu nhận được lệnh. Trong khi đó, các nhà ngoại giao khu vực đang khẩn trương thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một vòng xung đột mới.

Theo các quan chức Mỹ trao đổi với trang tin Axios, ngày 5/11, ông Trump đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia, lần đầu tiên kể từ khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đang xem xét một số phương án, gồm nối lại chiến dịch quân sự, gia tăng sức ép kinh tế hoặc đàm phán một thỏa thuận với Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau cuộc họp, ông Trump nói: “Giờ đây chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”. Ông đồng thời bày tỏ không muốn “phá hủy phần còn lại của đất nước (Iran) nếu có thể”, nhưng cảnh báo có thể buộc phải làm như vậy và quyết định sẽ sớm được công bố.

Trong bối cảnh nguy cơ căng thẳng gia tăng, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp tại Qatar, Saudi Arabia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordan. Các nỗ lực do Qatar và Pakistan thúc đẩy nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời giữa Washington và Tehran đến nay vẫn chưa tạo được đột phá. Iran yêu cầu Mỹ thực hiện bản ghi nhớ được hai bên nhất trí hồi tháng 6, trong khi Washington đòi hỏi Tehran đưa ra những nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Ngày 5/11, Qatar cho biết Mỹ và Iran vẫn trao đổi các đề xuất thông qua bên trung gian, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận bất chấp nguy cơ giao tranh tái diễn. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng, Ai Cập và Saudi Arabia kêu gọi dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy nếu căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Cũng trong ngày 5/11, ông Mohsen Rezaei, quan chức phụ trách an ninh quốc gia Iran, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva. Sau cuộc gặp, ông Rezaei cho biết đã thông báo với nhà lãnh đạo Nga rằng Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz hoặc nối lại đàm phán nếu Mỹ chưa thực hiện bản ghi nhớ nói trên.

Các hoạt động ngoại giao diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nếu Tổng thống Trump ra lệnh. Theo các quan chức Lầu Năm Góc và chỉ huy quân sự Mỹ giấu tên trao đổi với báo The New York Times, hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng không quân và hải quân Mỹ, đang triển khai trên hơn 12 tàu chiến và tại các căn cứ trong khu vực cũng như ở Mỹ, sẽ tham gia chiến dịch.

Thanh Hằng