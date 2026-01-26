Ông Medvedev: Căng thẳng hạt nhân Nga - Mỹ gia tăng

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, căng thẳng hạt nhân giữa Nga và Mỹ đang gia tăng khi Washington chưa phản hồi đề xuất gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới Nga – Mỹ (New START), trong bối cảnh Moskva cho rằng các động thái chiến lược của Mỹ đang làm xói mòn nền tảng ổn định toàn cầu.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant ngày 25/1, ông Dmitry Medvedev cho biết Nga vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía Mỹ về đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin nhằm gia hạn thêm một năm các giới hạn theo Hiệp ước New START. Theo ông, Washington vẫn còn thời gian đến ngày 5/2 để đưa ra quyết định.

Ông Medvedev đánh giá, New START từng đóng vai trò tích cực trong việc duy trì ổn định chiến lược và hạn chế nguy cơ chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, quan hệ Nga – Mỹ đã suy giảm nghiêm trọng dưới thời chính quyền Mỹ tiền nhiệm, đặc biệt do cách tiếp cận mà Moskva cho là thiếu trách nhiệm trong việc thực thi hiệp ước, khiến Nga quyết định đình chỉ tham gia New START vào năm 2023.

Liên quan tới những chỉ trích từ phía Mỹ cho rằng Washington không đạt được đủ lợi ích trong khuôn khổ hiệp ước, ông Medvedev cho rằng điều này phản ánh năng lực của các nhà đàm phán Nga trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump không bất mãn với bản thân hiệp ước mà chủ yếu không hài lòng với kết quả đàm phán của phía Mỹ. Ông cũng nhận định hiện chưa có nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia thảo luận về một cơ chế kiểm soát vũ khí mới với thành phần rộng hơn ngoài Nga và Mỹ.

Căng thẳng hạt nhân giữa Nga và Mỹ đang gia tăng khi Washington chưa phản hồi đề xuất gia hạn Hiệp ước New START. Ảnh: Dailynewsegypt

Đề cập tới nguy cơ mở rộng “câu lạc bộ hạt nhân”, ông Medvedev cho rằng, bất ổn toàn cầu đang buộc nhiều quốc gia phải cân nhắc lại vấn đề an ninh và quốc phòng. Dù tiềm ẩn rủi ro, song theo ông, việc gia tăng số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cũng có thể buộc các bên phải cân nhắc kỹ hơn hậu quả của việc kích động xung đột.

Bên cạnh đó, ông Medvedev cảnh báo, các hành động mà Nga coi là gây bất ổn từ phía Mỹ, trong đó có dự án phòng thủ tên lửa “Golden Dome” và khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân toàn diện, đang làm trầm trọng thêm các vấn đề trong lĩnh vực chiến lược và làm phức tạp triển vọng đối thoại Nga – Mỹ trong tương lai.

Bích Hồng

Nguồn: Tass.