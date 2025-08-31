Ông Lê Hoài Trung được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg ngày 29/8/2025 tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/8/2025.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán tại TP Huế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 10/2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

* Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo VGP