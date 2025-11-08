Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Sáng 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phiên họp tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: VGP)

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, tháng 10 vừa qua, trong bối cảnh khó khăn, song nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; thiên tai, bão lũ liên tiếp nhưng không để ai bị đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn có những vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: VGP)

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, sau khi nêu bật 10 kết quả kinh tế nổi bật đạt được và một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; nguyên nhân chủ quan, khách quan; bài học kinh nghiệm; đánh giá tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nhìn chung thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Tuy nhiên chúng ta giữ mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, đặc biệt phải tăng tốc bứt phá hoàn thành và hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết, báo cáo, đề án trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tập trung quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân.

Chỉ đạo triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; sắp xếp, bố trí lại, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả; nâng cao khả năng kiến tạo của cấp xã...

Quốc Hương