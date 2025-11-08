Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 7/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Người dân Quy Nhơn chung tay dọn dẹp, khắc phục sau bão.

Thủ tướng Chính phủ điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Tối ngày 06/11/2025, bão số 13 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 10-13, có nơi gió giật cấp 14-15. Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tính đến 11 giờ ngày 07/11), bão số 13 đã làm 05 người chết và mất tích, 57 nhà bị sập đổ, hàng nghìn nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại; nhiều cột điện, viễn thông, công trình hạ tầng bị sự cố gây mất điện trên diện rộng, gián đoạn cục bộ sóng viễn thông, nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị chết, mất tích và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ vùng bị thiên tai; biểu dương cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách đã vào cuộc tích cực, hiệu quả bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (nơi bị ảnh hưởng bão số 13) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả bão số 13 và mưa lũ.

Thực hiện chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi

a) Tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện các chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đưa người dân phải sơ tán di dời trở về nhà nếu đã bảo đảm an toàn.

b) Huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Trước ngày 10/11 hoàn thành khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ

c) Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2025), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

d) Khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông để sớm cung cấp trở lại các dịch vụ điện, nước, viễn thông, bảo đảm giao thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

đ) Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

e) Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, kịp thời sử dụng ngân sách đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ, các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 09 tháng 11 năm 2025.

g) Tổng hợp báo cáo tình hình bão, lũ trên địa bàn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó của địa phương, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để tổng hợp) trước ngày 11 tháng 11 năm 2025.

Hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11 năm 2025.

4. Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các địa phương liên quan triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Khắc phục nhanh nhất sự cố sạt lở, sớm khôi phục hoạt động tuyến đường sắt Bắc Nam

5. Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố sạt lở, sớm khôi phục hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Nam và bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

6. Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép,...); quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Khôi phục nhanh nhất hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, viễn thông

7. Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viễn thông Mobifone huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung khôi phục nhanh nhất hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão; đồng thời cần có giải pháp căn cơ, lâu dài, khắc phục tình trạng mất điện, sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

8. Các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 13 và mưa lũ để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

9. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

10. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh theo thẩm quyền.

Theo VGP