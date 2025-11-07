Hotline: 0822.173.636   |

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Năm khóa X nhất trí hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 7/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ 5 khóa X.

Hội nghị nhất trí hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh là người kế nhiệm, với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã tạo nên bề dày truyền thống, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác Mặt trận./.

