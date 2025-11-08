Truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô

Sáng 8/11, tại hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm gửi vòng hoa kính viếng các AHLS.

Đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng dâng hương, dâng hoa lên các AHLS tại hang Tám Cô.

Dự lễ về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dâng hương, dâng hoa các AHLS.

Trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên hang Tám Cô, tại vị trí cửa hang cũ đã bị sập, từ ngày 1/10/2025 đến ngày 15/10/2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang Tám Cô.

Qua giám định ADN đã cho 8 kết quả trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ. Thể theo nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sĩ, các hài cốt liệt sĩ, di vật và mẫu giám định ADN được an táng tại 1 ngôi mộ chung, xây dựng tại lối vào hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các AHLS và giáo dục truyền thống cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng thành kính dâng hương lên các AHLS.

Điếu văn tại buổi lễ nhấn mạnh: "Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày khốc liệt của chiến tranh, nơi đây - hang Tám Cô, đường 20 Quyết Thắng - từng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường mang trong mình huyết mạch của dân tộc, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Trên cung đường ấy, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống. Ngày 14/11/1972, trong làn mưa bom dữ dội, những chiến sĩ tuổi đôi mươi ấy đã hy sinh anh dũng để giữ thông mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam ruột thịt. Sự hy sinh của các AHLS là khúc tráng ca bi hùng, là đỉnh cao của lòng quả cảm, là minh chứng thiêng liêng nhất cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Hang Tám Cô hôm nay không còn là nơi chiến địa tang thương, mà đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt các AHLS.

Trước anh linh các AHLS, các đại biểu đã thành kính tưởng niệm, tri ân, dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc; đồng thời thực hiện nghi lễ an táng hài cốt các AHLS, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Quốc Việt - Công Hưng (CTV)