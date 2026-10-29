Ông JD Vance gửi thư cho Iran, thăm dò khả năng nối lại đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhằm thăm dò khả năng nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11 tới.

Theo hãng tin Tân Hoa xã ngày 29/10, dẫn thông tin đăng tải trên báo The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ một ngày trước đó, bức thư được gửi sau khi ông Trump chấp thuận việc tiếp xúc với phía Iran. Các nguồn tin cho biết nội dung thư và những trao đổi tiếp theo giữa quan chức hai nước tập trung vào khả năng xây dựng khuôn khổ đàm phán, chưa đi vào các điều khoản cụ thể của một thỏa thuận hòa bình.

Theo WSJ, động thái của ông Vance nhằm thăm dò liệu Washington và Tehran có thể tìm được tiếng nói chung đủ để thuyết phục ông Trump chưa ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới trong những tuần tới hay không.

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết vấn đề hạt nhân cần được đưa vào nội dung đàm phán. Tuy nhiên, khi được hỏi về bức thư, ông Trump nói rằng việc tiếp xúc chủ yếu liên quan đến hỗ trợ cung cấp vật tư y tế cho Iran. Những thông tin này cho thấy cách diễn giải về mục đích của động thái tiếp xúc chưa hoàn toàn thống nhất, trong khi nội dung đầy đủ của bức thư chưa được công bố.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump từng đề cập khả năng Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia ngày 28/10 đưa tin các bên trung gian đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 4/11. Tham vấn giữa các bên trung gian và Iran đang được tiến hành nhằm thu xếp cuộc gặp. Đề xuất được chuyển tới Tehran bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Vân Bình