Nữ bí thư đoàn truyền cảm hứng cho thanh niên

Nhiệt huyết và trách nhiệm, nữ Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang đang từng ngày lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người dân. Ảnh: Tố Phương

Sau 2 năm đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa (cũ), ngày 1/7/2025, phường Hạc Thành được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chị Trần Huyền Trang được giao trọng trách Bí thư Đoàn phường Hạc Thành. “Trở lại với công tác đoàn, với địa bàn rộng hơn, lực lượng ĐVTN đông hơn, tôi mang theo kinh nghiệm từ thực tiễn công tác cùng tinh thần nhiệt huyết của một cán bộ đoàn để bắt nhịp với yêu cầu mới. Với tôi, đây vừa là sự ghi nhận, vừa là trách nhiệm để tiếp tục kết nối và khơi dậy tinh thần cống hiến trong tuổi trẻ Hạc Thành”, chị Trần Huyền Trang chia sẻ.

Dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đoàn phường Trần Huyền Trang, tuổi trẻ Hạc Thành tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những việc làm thiết thực. Các mô hình, chương trình như: “Bình dân học vụ số”, “Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”, “Khu dân cư an toàn số”, “Mùa hè số cùng VNeID”... được triển khai, đưa màu áo xanh đến gần người dân hơn. Từ hướng dẫn sử dụng VNeID, làm sạch dữ liệu đất đai đến thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, các đội hình thanh niên tình nguyện luôn có mặt ở những nơi cần hỗ trợ, để lại dấu ấn rõ nét trong cộng đồng.

Các kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân cũng từng bước được chị Trần Huyền Trang mở rộng thông qua các nhóm zalo cộng đồng, quét mã QR và các nền tảng số tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở. Chị trực tiếp triển khai các hoạt động số hóa tư liệu lịch sử, văn hóa địa phương, xây dựng sản phẩm truyền thông số nhằm giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số (CĐS) trong Nhân dân. Qua từng phần việc, dấu ấn của Bí thư Đoàn phường Trần Huyền Trang ngày càng rõ nét trong việc kết nối sức trẻ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chị Trang còn đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. “Từ thực tiễn cơ sở, tôi chủ động nghiên cứu, đề xuất những cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2025, sáng kiến “Ứng dụng CĐS trong công tác nắm bắt dư luận xã hội và xử lý thông tin phản ánh của Nhân dân tại khu dân cư số” được UBND phường Hạc Thành công nhận, đưa vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân. Năm 2026, tôi tham mưu thành lập đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số cùng VNeID”, với 180 ĐVTN tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Những cách làm thiết thực ấy góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời đưa CĐS đến gần hơn với người dân”, chị Trần Huyền Trang chia sẻ.

Chị Trần Huyền Trang cũng tích cực kết nối nguồn lực, đưa màu áo xanh tình nguyện đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn. Từ mô hình “Em nuôi của Đoàn” đến chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân tình nguyện năm 2026”, chị cùng ĐVTN triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại các trường học khó khăn như Mầm non Giao An, Tiểu học Giao An và THCS Yên Khương. Với hơn 400 triệu đồng được huy động; bếp ăn, cổng trường được sửa chữa khang trang; xe đạp, áo ấm, thiết bị dạy học và đồ chơi được trao tận tay học sinh và các nhà trường. Mỗi công trình, phần quà không chỉ cải thiện điều kiện học tập mà còn gửi gắm sự sẻ chia của tuổi trẻ Hạc Thành với học sinh vùng cao. Những việc làm ấy góp thêm dấu ấn đẹp trong hành trình cống hiến của chị Trần Huyền Trang, khi chị được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận và trao tặng Bằng khen.

Tố Phương