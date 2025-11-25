Hotline: 0822.173.636   |

Nông dân làng hoa lớn nhất Thanh Hóa tất bật chăm vụ Tết

Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm, khi cái lạnh tràn về trên dải đất xứ Thanh, làng hoa Đông Cương lại bước vào guồng quay tất bật nhất trong năm. Trên cánh đồng trải dài, hàng trăm hộ dân miệt mài xuống giống, bấm ngọn, tỉa nụ, căn từng đợt hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Những tháng cuối năm, khi cái lạnh tràn về trên dải đất xứ Thanh, làng hoa Đông Cương lại bước vào guồng quay tất bật nhất trong năm. Trên cánh đồng trải dài, hàng trăm hộ dân miệt mài xuống giống, bấm ngọn, tỉa nụ, căn từng đợt hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Video: Nông dân làng hoa lớn nhất Thanh Hóa tất bật chăm vụ Tết.

Chỉ còn ít tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng), nơi được xem là “vựa hoa” lớn nhất tỉnh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khắp cánh đồng trải dài người dân đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của vụ hoa: chăm sóc, chỉnh nụ, căn thời điểm nở.

Không còn cảnh xuống giống hay làm đất như đầu vụ, thời điểm hiện tại công việc của người trồng hoa gần như liên tục, từng nhịp theo sự phát triển của cây. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bà con phải tưới nước giữ ẩm, tỉa lá sâu, bấm ngọn, kiểm tra từng luống để cây sinh trưởng đồng đều.

Người dân cho biết, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, trên những luống hoa cúc, hoa hồng, đồng tiền... cây hoa đang phát triển tốt, hứa hẹn bung nở đúng dịp.

Ông Đỗ Huy Luật (45 tuổi) cho hay: “Gia đình tôi năm nay trồng 20 vạn cây cúc cánh dài và cúc màu cho vụ tết. Thời điểm bây giờ là lúc quan trọng nhất. Hoa phát triển rất nhanh nên bà con phải túc trực liên tục. Chỉ cần lỡ một đợt nắng gắt hay lạnh sâu là ảnh hưởng ngay đến nụ và chất lượng hoa vào tết”.

Các vườn hoa hồng, hoa cúc... được chăm sóc cẩn thận hơn những giống khác, vì đây là nhóm hoa chủ lực của làng hoa Đông Cương phục vụ tết.

Để tránh hoa nở sớm, nhiều hộ che lưới, điều tiết ánh sáng và lượng nước tưới. Các nhà vườn còn dùng hệ thống chiếu sáng ban đêm nhằm giữ nhiệt, giúp hoa nở đúng thời điểm.

Bà Đỗ Thị Thuyết, người đang chăm hơn 4 vạn gốc cúc, chia sẻ: Thời điểm này gần như không có ngày nghỉ. Hoa khô nước, héo lá hay nụ bị lạnh là phải xử lý ngay. Nếu chăm kỹ, hoa sẽ đẹp, bán được giá.

Từng luống hoa cúc tại làng hoa Đông Cương được phủ lưới đen để điều chỉnh ánh sáng, kích thích hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Đây là công đoạn then chốt, quyết định chất lượng và thời điểm thu hoạch, đảm bảo những bông hoa đẹp nhất sẽ tô điểm cho nhà cửa dịp xuân về.

Những cây hoa cúc non khỏe mạnh vươn mình trên mảnh đất màu mỡ Đông Cương, ấp ủ hy vọng về một vụ mùa bội thu.

Người nông dân Đông Cương cần mẫn chăm sóc hoa giữa cánh đồng. Dù nắng gắt hay sương sớm, họ vẫn miệt mài bón phân, tỉa cành để đảm bảo từng luống cúc đạt chất lượng hoàn hảo, để hoa nở đúng dịp, mang sắc Xuân rực rỡ đến mọi gia đình.

Theo người dân, vào khoảng tháng Chạp, thương lái từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh mới bắt đầu đổ về đặt hàng. Vì vậy, mọi công việc hiện nay đều nhằm mục tiêu duy nhất: giữ hoa khỏe, nở đúng màu đẹp.

Làng hoa Đông Cương hiện có khoảng 200 hộ trồng hoa tập trung, mỗi năm cung ứng hàng trăm nghìn chậu và cành hoa cho thị trường tết. Với bà con, những ngày chăm hoa cuối vụ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là niềm vui, niềm tự hào khi góp sắc xuân cho mọi nhà.

Hoàng Đông

