Như Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, xã Như Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trên cả hạ tầng, quy trình và con người. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại và minh bạch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Xuân hướng dẫn người dân nhập hồ sơ trên hệ thống phần mềm.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Xuân làm thủ tục khai tử cho người thân, anh Lê Văn Thảo, thôn Mỹ Ré được cán bộ trung tâm hướng dẫn thực hiện các thủ tục ngay trên điện thoại thông minh của mình. Chỉ sau ít phút, hồ sơ, thủ tục của anh đã được xử lý và hẹn trả kết quả qua hệ thống VNeID. Anh Thảo cho biết: “Trước đây khi làm các thủ tục tương tự như thế này tôi phải đi lại nhiều, rất mất thời gian. Sau khi được cán bộ trung tâm hướng dẫn thực hiện các bước tôi thấy nhanh gọn, đơn giản và rất hài lòng với cách làm việc trên môi trường điện tử”.

Để đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ công trực tiếp, xã Như Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như: đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng

internet, đường truyền cơ sở dữ liệu chuyên dùng; bố trí wifi công cộng tại các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị phục vụ công tác hành chính. Ngoài ra, trung tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức; ban hành nội quy làm việc, thông báo niêm yết các TTHC; ban hành quy chế phối hợp giữa trung tâm với các phòng thuộc UBND và các đơn vị liên quan. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối internet. Toàn bộ văn bản được xử lý, phê duyệt và ký số thông qua phần mềm TDoffice, hộp thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đặc biệt, xã đã cấp chứng thư số (chữ ký số) cho cán bộ, lãnh đạo UBND, HĐND và các bộ phận chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giao dịch điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính...

Đồng thời, trung tâm phối hợp với công an xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho người dân hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng như những quy định của tỉnh Thanh Hóa trong việc miễn phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua dịch vụ công. Ngoài ra, trung tâm cũng phối hợp với Phòng Văn hóa, Trung tâm cung ứng dịch vụ công tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, hệ thống phát thanh của xã, mạng xã hội...

Để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân tốt hơn, xã đã bố trí bảng niêm yết 463 TTHC ở các vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, trụ sở tiếp công dân; công khai trên trang thông tin điện tử và cập nhật thường xuyên các TTHC mới ban hành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu, hiểu rõ các bước, hồ sơ, thời gian, lệ phí... của từng TTHC để chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh đi lại nhiều lần... Nhờ vậy, việc thực hiện các TTHC ở xã bảo đảm sự liên tục, không bị gián đoạn và thông suốt hơn so với trước.

Năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Xuân đã tiếp nhận 2.794 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%... Bên cạnh đó, xã đã thành lập 21 tổ công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn với 63 thành viên để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt cũng như các tiện ích số khác. Thành lập tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại UBND xã để kịp thời xử lý những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản và chuyên sâu (ứng dụng AI cơ bản) cho cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nâng cao kỹ năng số.

Ông Lê Phú Định, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân cho biết: “Việc đẩy mạnh CĐS ở cơ sở đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện cải cách hành chính. Vì vậy, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, huy động lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án có liên quan và các nguồn kinh phí khác để thực hiện CĐS gắn với cải cách TTHC”.

Bài và ảnh: Minh Khanh