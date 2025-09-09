Nhiều nước và tổ chức quốc tế lên án vụ xả súng tại Jerusalem

Ngày 8/9, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên án vụ tấn công bằng súng tại một điểm dừng xe buýt ở Jerusalem, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở ngã tư Ramot trên đường Yigal Yadin, phía Đông thành phố Jerusalem, ngày 8/9/2025. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố vụ việc cho thấy sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn, nhấn mạnh “dân thường Palestine và Israel đã phải chịu đựng quá nhiều và quá lâu, điều này phải chấm dứt."

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Đông Jerusalem, kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực, đồng thời khẳng định chỉ có giải pháp chính trị mới đem lại hòa bình và ổn định.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gọi đây là “hành vi khủng bố nhằm phá hoại an ninh và ổn định," gửi lời chia buồn tới Israel và mong các nạn nhân sớm bình phục. Ba Lan cũng lên án vụ tấn công, khẳng định sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc các nạn nhân bị thương mau bình phục.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết 1 nạn nhân trong vụ xả súng là người nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định chính quyền lên án mọi hành động nhắm vào dân thường Palestine cũng như Israel. Trong khi đó, Phong trào Hamas mô tả đây là “một chiến dịch anh hùng," kêu gọi gia tăng hành động ở Bờ Tây.

Nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) cũng ca ngợi vụ tấn công. Tuy nhiên, cả hai tổ chức đều không thừa nhận gây ra vụ việc.

Theo cảnh sát Israel, vụ việc xảy ra vào buổi sáng tại ngã tư Ramot, một khu dân cư định cư ở Đông Jerusalem. Hai tay súng Palestine đến từ các làng Qatanna và Al-Qubeiba, thuộc tỉnh Ramallah ở Bờ Tây, đã đi ôtô tới điểm dừng xe buýt, dùng một khẩu súng ngắn và một súng tiểu liên tự chế xả đạn vào người chờ xe và vào một chiếc xe buýt. Lực lượng an ninh cùng một dân thường có vũ trang đã bắn hạ hai kẻ tấn công ngay tại chỗ.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ít nhất 2 xe buýt bị vỡ kính, thủng lỗ đạn. Đoạn video từ camera hành trình ghi lại cảnh người dân hoảng loạn tháo chạy khi tiếng súng vang lên. Nhân viên y tế mô tả hiện trường hỗn loạn, nhiều mảnh kính vỡ phủ trên mặt đất, nạn nhân nằm trên vỉa hè và lòng đường.

Dịch vụ cấp cứu Magen David Adom cho biết, các nạn nhân thiệt mạng gồm 1 phụ nữ và 5 người đàn ông. Ngoài ra, ít nhất 11 người bị thương nặng do trúng đạn, tổng cộng 38 bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện ở Jerusalem với tình trạng từ nhẹ đến trung bình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới hiện trường, tuyên bố Israel đang “trong một cuộc chiến chống khủng bố trên nhiều mặt trận," đồng thời khẳng định cơ quan an ninh Shin Bet và quân đội đã ngăn chặn hàng trăm vụ tấn công trong năm nay nhưng đáng tiếc là không thể ngăn bi kịch này. Ông cũng cho biết lực lượng an ninh đang truy tìm những nghi can hỗ trợ các tay súng.

Quân đội Israel thông báo đã triển khai binh sĩ phối hợp cùng cảnh sát tại Jerusalem, đồng thời tiến hành lục soát nhiều khu vực quanh Ramallah để ngăn chặn khủng bố.

Đây được xem là một trong những vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại Jerusalem trong những năm gần đây.

Trước đó, tháng 11/2023, hai tay súng Palestine từng sát hại 3 người tại một điểm dừng xe buýt ở Jerusalem, còn vào tháng 10/2024, một vụ tấn công bằng súng và dao tại Tel Aviv đã khiến 7 người thiệt mạng./.

Theo TTXVN