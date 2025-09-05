Nhật Bản và Ấn Độ phối hợp phá đường dây lừa đảo quốc tế

Theo phóng viên tại Tokyo, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) và Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), với sự hỗ trợ của Microsoft và các tổ chức tư nhân khác cung cấp, đã phát hiện ra một đường dây lừa đảo có trụ sở tại Ấn Độ nhắm vào những người đang sinh sống tại Nhật Bản.

Cảnh sát Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)

Hai cơ quan đã xác định một đường dây hoạt động tại Ấn Độ chuyên “lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật,” trong đó những kẻ lừa đảo giả mạo là đại diện của Microsoft và thông báo với nạn nhân rằng máy tính của họ bị nhiễm virus rồi yêu cầu nộp tiền. Thủ đoạn này đã lừa được khoảng 200 người sống tại Nhật Bản với tổng số tiền khoảng 180 triệu yen (1,21 triệu USD). Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 6 người.

Chiến dịch bắt đầu từ tháng 5 khi lần đầu tiên cảnh sát Nhật Bản phát hiện một căn cứ ở nước ngoài phục vụ cho các vụ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật thông qua một cuộc điều tra chung. Các cuộc điều tra độc lập do các công ty và tổ chức tư nhân thực hiện đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể.

Lừa đảo hiện vẫn là một vấn nạn nghiêm trọng ở Nhật Bản. Theo số liệu sơ bộ, tổng thiệt hại do lừa đảo chuyển khoản ngân hàng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay lên tới 59,73 tỷ yen. Con số này đang trên đà vượt qua mức cao kỷ lục 71,88 tỷ yen của cả năm 2024.

Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, vì các nhóm tội phạm ở nước ngoài có thể tạo ra email và trang web bằng tiếng Nhật một cách tự nhiên. Rào cản ngôn ngữ vốn từng mang lại cho Nhật Bản một phần bảo vệ nay đã sụp đổ, và ngày càng nhiều công dân Nhật Bản đang trở thành mục tiêu từ nước ngoài.

Trong đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2026, NPA đã đưa vào kế hoạch thành lập một vị trí mới, tạm gọi là “sỹ quan phòng chống tội phạm có tổ chức quốc tế,” nhằm tăng cường năng lực này./.

Theo TTXVN