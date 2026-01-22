Nhân dân xã Vĩnh Lộc tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Vĩnh Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thực hiện Công văn số 5035/CAT-PC06 ngày 12/12/2025 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Vĩnh Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Nội dung tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào các đối tượng cá biệt; người có tiền án, tiền sự; thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện vi phạm; các trường hợp nghi vấn liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Công an xã tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời tổ chức “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” vào ngày 26/1/2026, bố trí các điểm tiếp nhận thuận tiện để người dân tự nguyện giao nộp. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại khu dân cư, gặp gỡ từng hộ gia đình, nhiều người dân đã tự giác giao nộp cho lực lượng Công an xã: 2,7 kg pháo tự chế, 1,3 kg pháo Thái; 2 súng nén, 2 súng cồn tự chế, 1 nỏ, 2 công cụ hỗ trợ, 1 súng kíp dài, 2 vũ khí thô sơ và 2 dao phóng lợn. Toàn bộ số tang vật được tiếp nhận, quản lý và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trịnh Thu (CTV)