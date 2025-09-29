Hotline: 0822.173.636   |

Người dân cần lưu ý những gì khi ứng phó với mưa lớn, ngập lụt?

Trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động khơi thông cống, rãnh thoát nước gần nhà...

Trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động khơi thông cống, rãnh thoát nước gần nhà; gia cố nhà, kê cao thiết bị điện tử và đồ đạc quan trọng; dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật dụng thiết yếu, pin sạc dự phòng.

Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, người dân chú ý ngắt hết các nguồn điện sinh hoạt khi nước có xu hương dâng cao; không lội xuống nước nếu thấy dây điện rơi, cột điện đổ; không trú tránh ở các khu vực hầm chung cư, hầm giao thông đường bộ khi có mưa lớn và ngập sâu; không đi ra ngoài khi trời đang mưa lớn, trường hợp cần thiết phải mặc áo phao, sử dụng gậy dò đường.

Sau mưa lớn, ngập lụt, người dân chỉ quay lại nơi ở khi có sự cho phép của cơ quan chức năng; xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, ăn chín uống sôi; dọn dẹp vệ sinh trong nhà và khu vực xung quanh; kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, các trang thiết bị trước khi sử dụng./.

