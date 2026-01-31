Ngọc Trạo xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ

Xã Ngọc Trạo là một trong 4 đơn vị cấp xã đầu tiên được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chọn thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2025 sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Mô hình tập trung vào đổi mới lề lối làm việc, tăng cường gần dân, phục vụ Nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Ngọc Trạo hướng dẫn người dân đến thực hiện thủ tục hành chính.

Để mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xây dựng, thực hiện cam kết “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Cùng với đó, địa phương ban hành các mẫu thư (xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, chia buồn) cùng phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC); quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; quy tắc ứng xử và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân. Từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, phục vụ Nhân dân tốt hơn trong thực hiện các TTHC...

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã để làm thủ tục phân chia tài sản thừa kế, anh Nguyễn Trung Thực, ở thôn Thiểm Niêm, cho biết: “Với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ trung tâm, mọi thủ tục, hồ sơ TTHC của tôi được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng”. Theo anh Thực, với việc chỉ cần đến Trung tâm PVHCC của xã là có thể giải quyết hầu hết các TTHC thay vì phải lên tận cấp huyện như trước kia đã tiết kiệm cho người dân nhiều thời gian và công sức di chuyển.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quách Văn Thủy chia sẻ, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tập trung cải thiện cơ sở vật chất, thực hiện “nụ cười công sở” và quy tắc ứng xử chuẩn mực, giúp TTHC được giải quyết nhanh chóng, minh bạch hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nâng cao sự hài lòng và củng cố niềm tin của Nhân dân. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số giúp cán bộ xã tiếp cận văn bản, chỉ đạo từ cấp trên và tâm tư, nguyện vọng của người dân kịp thời. Từ đó giải quyết các kiến nghị một cách nhanh chóng, hiệu quả, tạo sự gần gũi, minh bạch và hiệu quả trong công tác phục vụ Nhân dân, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân.

Đến ngày 31/12/2025, Trung tâm PVHCC đã thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời 461 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên trang thông tin điện tử của xã và tại trung tâm theo quy định. Từ ngày 1/7 đến 31/12, Trung tâm PVHCC đã tiếp nhận 4.313 hồ sơ TTHC (tiếp nhận trực tuyến 3.826 hồ sơ, trực tiếp 487 hồ sơ). Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND xã giải quyết 4.241 hồ sơ (trước và đúng hạn 4.209 hồ sơ, đang xử lý 72 hồ sơ, xin rút 8 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn); thực hiện chứng thực bản sao điện tử 4.018 bản.

Việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng TTHC và chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Sau hơn 3 tháng ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, trung tâm đã tham mưu cho UBND xã gửi thư chia buồn 34 gia đình có người thân từ trần; gửi 112 thư chúc mừng kết hôn, 141 thư chúc mừng khai sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Trạo, Lê Xuân Bình khẳng định: “Triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đổi mới về phương thức điều hành mà còn tạo chuyển biến sâu sắc, làm thay đổi mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và Nhân dân đối với công tác dân vận. Mô hình giúp tinh gọn bộ máy, rút ngắn thời gian ban hành mệnh lệnh từ tỉnh đến xã, đơn giản hóa TTHC và tăng cường kết nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp".

Xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” không phải việc một sớm, một chiều mà là cả một quá trình liên tục, lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Để mô hình vận hành hiệu quả, ngoài đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi giao dịch, cán bộ, công chức phải thường xuyên trau dồi, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; chủ động, tích cực tiếp cận công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm. Với sự chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ” đã tạo ra một luồng sinh khí mới, nâng cao chất lượng hành chính công, là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “lấy dân làm gốc” trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền.

Bài và ảnh: Phan Nga