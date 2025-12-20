Ngoại trưởng Mỹ: Một cơ cấu quản trị mới cho Gaza sẽ sớm được thành lập

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết, một cơ cấu quản trị mới cho Gaza, gồm một Hội đồng Hòa bình quốc tế và nhóm chuyên gia kỹ thuật Palestine, sẽ sớm được thành lập, tiếp theo là lực lượng ổn định quốc tế. Đây là nỗ lực nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine, vốn được hòa giải hồi tháng 10 dưới sự trung gian của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 19/12 nhấn mạnh tình hình hiện tại ở Gaza “không thể duy trì được”, khi Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hamas, còn nhóm này tái khẳng định quyền kiểm soát tại vùng lãnh thổ. Ông nói: “Chúng tôi cần hoàn tất giai đoạn đầu: thành lập Hội đồng Hòa bình, cơ quan kỹ trị Palestine hoạt động thực địa, và ngay sau đó triển khai lực lượng ổn định”.

Mỹ đang tiến hành lựa chọn các chuyên gia Palestine và hướng tới thành lập các cơ quan quản trị rất sớm, dù chưa có thời hạn cụ thể. Việc giải giáp Hamas vẫn chưa rõ, và các nước tham gia Lực lượng An ninh Quốc tế (ISF) muốn biết nhiệm vụ và cách tài trợ, một số quốc gia, trong đó có Pakistan, đã bày tỏ quan tâm. Ông Rubio nhấn mạnh rằng, an ninh và quản trị ổn định là điều kiện tiên quyết để thu hút nhà tài trợ quốc tế tái thiết Gaza lâu dài.

Trong lúc này trên thực địa, quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cuộc tấn công mới nhất do không quân Israel tiến hành tối ngày 19/12 tại thành phố Gaza, phía Bắc Dải Gaza, khiến ít nhất 7 thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cũng ngày Liên hợp quốc thông báo nạn đói từng được tuyên bố ở Gaza hồi tháng 8 đã chính thức kết thúc nhờ khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo cải thiện sau lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, tình hình lương thực vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Theo Sáng kiến Phân loại an ninh lương thực tích hợp (IPC), hiện không còn khu vực nào ở Gaza bị xếp vào mức “Nạn đói”, song toàn bộ Dải Gaza vẫn nằm trong diện “Tình trạng khẩn cấp”. Khoảng 70% dân số đang sống trong các khu trú ẩn tạm bợ, đối mặt với nạn đói kéo dài, lũ lụt mùa Đông và nguy cơ hạ thân nhiệt khi nhiệt độ giảm sâu.

