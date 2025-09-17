Ngoại trưởng Mỹ gặp Quốc vương Qatar trong chuyến công du Trung Đông

Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 16/9 đã gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed bin Abdulrahman Al Thani vào cùng ngày tại Doha.

Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 16/9 đã gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. (Ảnh: Getty)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rubio đã tái khẳng định mối quan hệ song phương vững mạnh giữa Mỹ và Qatar, đồng thời cảm ơn Qatar vì những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza và đưa tất cả con tin trở về nhà.

Ngoại trưởng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh và chủ quyền của Qatar, đồng thời thảo luận về cam kết chung của hai nước đối với một khu vực an toàn và ổn định hơn.

Trước đó, ngày 15/9, Ngoại trưởng Rubio đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog để thảo luận về an ninh của Israel, cũng như những nỗ lực nhằm đánh bại Hamas và giải cứu tất cả các con tin còn lại ở Gaza.

Ông đã gửi lời chia buồn tới những người Israel thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Jerusalem ngày 8/9 vừa qua.

Ngoại trưởng Rubio và các quan chức Israel đã khẳng định mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Israel và thảo luận về các cơ hội hội nhập khu vực./.

Theo TTXVN