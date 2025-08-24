Ngành văn hóa chủ động ứng phó với bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có công văn đề nghị trưởng các phòng, đơn vị theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa lũ; khẩn trương rà soát, cập nhật và kích hoạt ngay các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ”.

Du khách tham quan, tắm mát tại Công viên nước Sun World Sầm Sơn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 15/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS ngày 22/8/2025 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh; Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 23/8/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2025 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản do đơn vị quản lý, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão có thể gây ra.

Trưởng các phòng, đơn vị theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ; khẩn trương rà soát, cập nhật và kích hoạt ngay các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, phù hợp với cấp độ rủi ro, sát thực tế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, linh hoạt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch (bao gồm cả khách du lịch) đến nơi an toàn trước và trong khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thông tin kịp thời và báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Sở) về tình hình ứng phó với bão, thiệt hại xảy ra thuộc lĩnh vực quản lý của phòng, đơn vị trong và sau bão (nếu có).

Nhóm PV Thời sự