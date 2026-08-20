Ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa hai nhóm trên địa bàn phường Quảng Phú

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 6 đối tượng liên quan, thu nhiều hung khí, bàn giao cho Công an phường Quảng Phú điều tra, xử lý theo quy định.

Ba trong số các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, rạng sáng 14/8, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin từ quần chúng Nhân dân, tại đường An Dương Vương (phường Quảng Phú) xuất hiện hai nhóm với khoảng 20 thanh, thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng điều khiển 8 xe máy, mang theo sào có gắn liềm, cờ lê, gạch, đá... truy đuổi và tấn công nhau trước cửa một quán bánh mỳ, khiến 2 đối tượng bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng truy đuổi, ngăn chặn và bắt giữ 6 đối tượng chính trong hai nhóm nói trên, thu giữ 1 xe máy, 1 búa đinh, 1 sào có gắn liềm cắt cỏ cùng nhiều tang vật liên quan.

Thái Thanh (CTV)