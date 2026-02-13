Nga sẽ cung cấp năng lượng cho Cuba như một hình thức viện trợ nhân đạo

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Havana, Nga sẽ sớm cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba như một phần của viện trợ nhân đạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, khiến kinh tế và đời sống người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng khiến kinh tế và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn Ảnh: Tass.

Đại sứ quán Nga ngày 12/2 cho biết việc chuyển giao năng lượng dự kiến diễn ra “trong tương lai gần”. Moscow đồng thời khẳng định không có ý định cắt giảm quan hệ với Cuba, quốc gia được xem là đối tác thân thiện lâu năm.

Trong khi đó cùng ngày Điện Kremlin cho biết họ đang tích cực thảo luận về việc có thể cung cấp hỗ trợ cho Cuba và bác bỏ lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nước gửi dầu tới quốc đảo Caribe này. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: “chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ sự leo thang nào, nhưng mặt khác, hiện tại chúng tôi không có nhiều hoạt động thương mại với Mỹ”.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra khi trả lời câu hỏi về việc liệu Kremlin có lo ngại trước lời đe dọa áp thuế của chính quyền tổng thống Trump hay không. Ông Peskov cũng nói rằng Moscow sẽ tìm cách tiến hành “đối thoại mang tính xây dựng” với Mỹ về cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở Cuba.

Một tài xế đang đổ xăng cho xe máy trong khi những tài xế khác xếp hàng dài chờ đợi tại một trạm xăng ở Havana, Cuba, ngày 30 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Cuba được cho là trầm trọng hơn sau khi Mỹ siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế nguồn cung dầu cho nước này. Dữ liệu thị trường cho thấy Cuba không nhận được lô dầu nhập khẩu nào trong tháng 1, khiến nguồn dự trữ ngày càng cạn kiệt. Tình trạng thiếu hụt đã ảnh hưởng đến vận tải và hàng không, buộc một số hãng bay quốc tế phải tạm ngừng các chuyến bay do thiếu nhiên liệu máy bay.

Một số hãng hàng không nước ngoài đã hủy các tuyến bay đến Cuba, trong khi các chính phủ, bao gồm cả chính phủ Nga, đã kêu gọi công dân của họ tránh đi du lịch đến hòn đảo này cho đến khi vấn đề được giải quyết. Nga cũng phối hợp với hãng hàng không Aeroflot và các cơ quan hàng không Cuba để tổ chức các chuyến bay đưa công dân Nga từ Havana và Varadero trở về Moskva.

Thanh Vân

Nguồn Tass, CNBC