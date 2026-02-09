Mexico gửi hai tàu viện trợ nhân đạo tới Cuba bất chấp sức ép của Mỹ

Mexico ngày 9/2 cho biết đã điều động hai tàu hải quân chở tổng cộng 814 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế và thiếu hụt nhiên liệu.

Một trong hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba, rời cảng Veracruz, thuộc bang Veracruz, Mexico, vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AFP

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, các tàu xuất phát từ cảng Veracruz và dự kiến cập cảng Cuba sau khoảng 4 ngày. Một tàu chở hơn 500 tấn lương thực thiết yếu gồm đậu, gạo cùng các sản phẩm vệ sinh cá nhân, trong khi tàu còn lại vận chuyển gần 300 tấn sữa bột.

Chính phủ Mexico khẳng định, nước này vẫn còn hơn 1.500 tấn lương thực và sữa bột đang chờ được chuyển tới Cuba trong thời gian tới.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mexico nhấn mạnh: “Cuba và Mexico là những quốc gia anh em, được gắn kết bởi lịch sử lâu dài của tinh thần đoàn kết.”

Động thái viện trợ diễn ra trong bối cảnh kinh tế Cuba tiếp tục chịu sức ép nghiêm trọng, đặc biệt sau khi nguồn cung dầu từ Venezuela bị gián đoạn. Trước đó, Mexico cho biết đang cân nhắc các phương án hỗ trợ Cuba, đồng thời tiếp tục trao đổi với Washington về khả năng vận chuyển dầu mỏ mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Việc Mexico vẫn duy trì viện trợ (dù là hàng nhân đạo thay vì dầu mỏ trực tiếp) được xem là một thử thách đối với các thỏa thuận thương mại như USMCA, đặc biệt khi Mexico từng là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba vào năm 2025.

Hành động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ thực phẩm mà còn được dư luận xem là phép thử ngoại giao quan trọng giữa Mexico và chính quyền Mỹ mới trong năm 2026

Mỹ trước đó tuyên bố viện trợ 6 triệu USD cho Cuba. Ảnh: Euronews

Đáng chú ý, song song với nỗ lực của Mexico, chính quyền ông Trump trước đó cũng đã công bố gói viện trợ trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba. Tuy nhiên, khác với cách tiếp cận trực tiếp giữa hai chính phủ của Mexico, Mỹ lựa chọn thực hiện thông qua các tổ chức tôn giáo và phi chính phủ như Caritas. Giới phân tích cho rằng, động thái “vừa đấm vừa xoa” này của Mỹ nhằm mục đích nhân đạo hóa hình ảnh của Washington, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư đổ về biên giới Mỹ, đồng thời tách biệt sự ủng hộ dành cho người dân Cuba khỏi sự phản đối đối với chính quyền Havana.

Hiện tại, thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào phản ứng tiếp theo của Washington đối với Mexico.

Nhật Lệ

Nguồn: Cebudailynews, Bloomberg