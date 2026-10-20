Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Từ hỗ trợ sinh kế, tiếp cận nguồn vốn đến đào tạo nghề, khởi nghiệp và triển khai các chương trình, đề án, hội LHPN các cấp luôn đồng hành, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy nội lực, phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Các đại biểu thăm, động viên mô hình khởi nghiệp của phụ nữ phường Đông Sơn.

Khơi dậy tiềm năng, tạo cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế

Hội LHPN tỉnh có trên 749.600 hội viên sinh hoạt tại hơn 1.900 chi hội. Thực tiễn cho thấy, phụ nữ có nhu cầu, ý chí và tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận vốn, kiến thức quản trị, khoa học - kỹ thuật, công nghệ và thị trường. Với phụ nữ nghèo, phụ nữ ở khu vực nông thôn, miền núi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, những rào cản này càng rõ nét. Việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ chị em có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn là quá trình tạo điều kiện để phụ nữ chủ động tiếp cận các nguồn lực, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia vào quá trình ra quyết định và đóng góp bình đẳng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ nhận thức đó, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa luôn xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của từng nhóm đối tượng.

Nổi bật là các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức thiết thực như hỗ trợ vốn, ngày công, cây giống, con giống, phân bón, chuyển giao khoa học- kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Riêng năm 2025, toàn tỉnh có 8.551 hộ nghèo, hộ cận nghèo được các cấp hội hỗ trợ với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Mô hình “Ngân hàng bò/trâu” tiếp tục được duy trì, nhân rộng; 54 con bò sinh sản, trị giá gần 600 triệu đồng đã được trao cho phụ nữ nghèo, tạo thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh có 88 HTX và 116 THT. Đây là cơ sở để tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đầu vào và từng bước hình thành chuỗi giá trị.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Hội LHPN tỉnh chú trọng tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn do hội quản lý, tín chấp và ủy thác đạt trên 13.681 tỷ đồng, hỗ trợ hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Hội phối hợp đào tạo nghề, tư vấn việc làm và kết nối sản xuất, từng bước đáp ứng cả nhu cầu trước mắt về sinh kế và yêu cầu lâu dài về phát triển năng lực.

Những hoạt động trên không chỉ phản ánh quy mô hoạt động hỗ trợ mà còn cho thấy tinh thần tương trợ, trách nhiệm cộng đồng trong phong trào phụ nữ. Điều quan trọng là từ sự hỗ trợ ban đầu, chị em có thêm động lực, kiến thức và niềm tin để chủ động vươn lên, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại, từng bước cải thiện đời sống bằng chính sức lao động của mình.

Bước chuyển từ sinh kế đến khởi nghiệp bền vững

Nếu hỗ trợ sinh kế là nền tảng giúp phụ nữ ổn định cuộc sống, thì hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp là hướng đi quan trọng để khai thác tốt hơn tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của phụ nữ. Nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án, đề án hiệu quả. Trong đó, nổi bật là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939). Kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Đề án 939 đã vượt xa kỳ vọng. Có 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra; hơn 9.200 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt 460% chỉ tiêu. Trong đó, 1.187 doanh nghiệp do nữ làm chủ được thành lập mới, đạt 131,9% chỉ tiêu; 75 HTX và 105 THT được thành lập mới, đạt 400% chỉ tiêu. Đặc biệt, hơn 74.000 lao động nữ được đào tạo nghề và tạo việc làm. Từ năm 2017 đến nay, có 267 ý tưởng khởi nghiệp tham gia các cuộc thi do hội tổ chức, trong đó 86 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc được trao giải. Nhiều dự án đạt giải cấp vùng và toàn quốc.

Thành công của Đề án 939 đã chứng minh vai trò quan trọng của việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong phát triển bền vững. Khi phụ nữ được trao quyền, được tiếp cận nguồn lực và cơ hội, họ không chỉ thay đổi cuộc sống bản thân mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cộng đồng và đất nước; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội trong hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Mở đường cho làn sóng khởi nghiệp

Tiếp nối thành công của Đề án 939, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, tiếp tục mở ra giai đoạn mới trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Điểm nhấn của đề án là gắn khởi nghiệp với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững; đồng thời tăng cường kết nối hệ sinh thái, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ. Đề án đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bao trùm. Đề án không chỉ hướng đến phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp hoặc đang làm chủ doanh nghiệp mà còn quan tâm đến phụ nữ yếu thế. Cách tiếp cận này bảo đảm cơ hội tiếp cận nguồn lực công bằng hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Đối với Thanh Hóa, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án 2415 trên địa bàn. Theo kế hoạch, Đề án 2415 tại Thanh Hóa thực hiện 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 15.000 doanh nghiệp, HTX, THT, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ, tư vấn 1.500 đơn vị có nhu cầu tiếp cận tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 375 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp...

Giai đoạn 2031-2035, các mục tiêu tiếp tục được nâng lên, trong đó phấn đấu 90% hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức; 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp được nâng cao năng lực; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, HTX đạt 35%, đồng thời hướng tới kết nối, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thân thiện với phụ nữ.

Khởi động thực hiện đề án, Hội LHPN tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với các ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; vay vốn và an sinh xã hội...; tổ chức diễn đàn, tập huấn về quản lý chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu cho HTX trong thời kỳ chuyển đổi số; tổ chức các chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2026 với nhiều nội dung, như: “Đào tạo kỹ năng Livestream bán hàng”; tập huấn “Nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho hội viên, phụ nữ”; cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp”.

Tiếp tục mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp thành công, Hội LHPN tỉnh xác định, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, trong đó tổ chức hội giữ vai trò kết nối, đồng hành và thúc đẩy. Từ nền tảng đã được tạo dựng, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, đưa các chương trình hỗ trợ đến gần hơn với hội viên, phụ nữ. Mỗi nguồn lực được kết nối, mỗi kiến thức được trang bị, mỗi ý tưởng được khơi dậy và mỗi mô hình kinh tế phát triển hiệu quả sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến thiết thực trong đời sống phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Lương Thị Hạnh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh