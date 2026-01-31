Năm 2026, kiểm tra chấp hành pháp luật môi trường tại 56 cơ sở ở Khu kinh tế Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 346/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh năm 2026.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp sẽ chủ trì tổ chức kiểm tra 56 cơ sở, là các đơn vị đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường. Danh sách kiểm tra tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc rà soát hồ sơ pháp lý về môi trường; kiểm tra thực tế công tác thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải; việc thực hiện các yêu cầu, cam kết theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; đồng thời xem xét kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau các đợt kiểm tra trước đây. Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác sẽ tiến hành lấy mẫu nước thải, khí thải để quan trắc, giám định, phân tích theo quy định.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công khai, đúng trình tự, thủ tục, có trọng tâm, trọng điểm; tránh chồng chéo, trùng lặp, không gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường năm 2026 của tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; báo cáo đột xuất khi phát hiện các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường.

Danh sách các đơn vị được kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và tại các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)