Mỹ trình làng loạt vũ khí mới đối phó tên lửa và UAV

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ đang đẩy mạnh phát triển hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và vũ khí tự hành nhằm ứng phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và Trung Đông cho thấy những hạn chế của các phương thức phòng thủ truyền thống.

Tại Hội nghị và Triển lãm thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA), khai mạc ngày 12/10 tại Washington, các nhà thầu quốc phòng hàng đầu đã giới thiệu nhiều công nghệ và hệ thống vũ khí mới, tập trung vào năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và chống UAV. Sự kiện kéo dài 3 ngày này là một trong những triển lãm vũ khí lục quân lớn nhất tại Mỹ.

Lockheed Martin giới thiệu các hệ thống tên lửa mới, gồm hệ thống rocket pháo binh cơ động dẫn đường tầm xa mở rộng (ER GMLRS) và tên lửa tấn công chính xác (PrSM), sử dụng bệ phóng HIMARS. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý là các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, trong đó có tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE thuộc hệ thống Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Việc các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tập trung vào những hệ thống này diễn ra trong bối cảnh xung đột với Iran làm nổi bật nguy cơ cạn kiệt kho đạn dược và chi phí lớn để đối phó các đợt tấn công bằng UAV giá rẻ. Theo báo cáo công bố tháng 4 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ có thể đã sử dụng hơn một nửa lượng dự trữ trước chiến tranh của 4 loại đạn dược chủ chốt gồm PrSM, SM-3, THAAD và tên lửa Patriot trong 39 ngày đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Bên cạnh tên lửa đánh chặn, General Dynamics giới thiệu hai hệ thống phòng không mới là phương tiện chống UAV Leonidas GV và hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động M-SHORAD Increment 4. Leonidas GV là hệ thống chống UAV cơ động sử dụng vi sóng công suất cao, được phát triển với sự hợp tác của công ty công nghệ quốc phòng Epirus.

Tại triển lãm, GM Defense giới thiệu mẫu thử nghiệm phương tiện mặt đất không người lái (UGV) phát triển dựa trên thiết kế xe bán tải Chevrolet Silverado. Phương tiện được trang bị các công nghệ điều khiển điện tử, cảm biến camera và hệ thống tải trọng mô-đun, hướng tới phục vụ nhiệm vụ hậu cần và sơ tán thương binh.

Ông Pete Johnson, Phó Chủ tịch phụ trách giải pháp phương tiện tích hợp của GM Defense, cho biết những diễn biến tại Ukraine, Trung Đông và các kế hoạch tác chiến của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho thấy nhu cầu tăng cường năng lực robot và hệ thống tự hành. Các công nghệ này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả tác chiến và giảm thiểu rủi ro đối với binh sĩ.

Thúy Hà