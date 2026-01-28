Mỹ phát động các cuộc tập trận quân sự ở Trung Đông.

Theo đài RT của Nga, Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày trên khắp Trung Đông.

Ảnh: AP/RT.

Các cuộc tập trận này diễn ra cùng lúc với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai thêm lực lượng hải quân, làm leo thang căng thẳng trong cuộc đối đầu với Tehran.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) tuyên bố cuộc diễn tập được thiết kế để chứng minh khả năng triển khai và duy trì nhanh chóng các máy bay chiến đấu. Hoạt động này được cho là nhằm mục đích xác thực các quy trình điều phối nhân sự và máy bay phản lực đến nhiều “địa điểm khẩn cấp” khác nhau, phối hợp chỉ huy với các “quốc gia đối tác” không được nêu tên.

Điều này nhằm duy trì cam kết trong việc đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và thực thi kỷ luật cần thiết để giữ cho sức mạnh không quân luôn trong trạng thái sẵn sàng, Tư lệnh AFCENT - Trung tướng Derek France, cho biết.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, đã tiến vào khu vực này vào đầu tuần.

Mỹ cũng đã điều thêm máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, các hệ thống tên lửa Patriot và hệ thống phòng không THAAD đến Trung Đông.

“Hiện đang có một hạm đội hùng hậu khác đang tiến về phía Iran,” ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu hôm 27/1, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ “đạt được một thỏa thuận.” Trước đó, ông từng khẳng định lực lượng hải quân gần Iran lớn hơn lực lượng được sử dụng trong chiến dịch ở Venezuela.

Các động thái quân sự này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng tột độ, trong đó ông Trump được cho là đã suýt ra lệnh tấn công để “trừng phạt” Tehran vì đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ. Mặc dù tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Middle East Eye rằng Washington đang cân nhắc các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các quan chức và chỉ huy quân sự Iran.

Iran đã đáp trả bằng những lời cảnh báo đầy thách thức. Người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố Tehran “đã chuẩn bị đầy đủ” cho bất kỳ cuộc chiến tranh tiềm tàng nào, nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ gây ra phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”. Điều này lặp lại những cảnh báo trước đó từ các chỉ huy quân sự Iran rằng lực lượng của họ “luôn sẵn sàng nổ súng”.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng ở Iran, ban đầu bùng phát do suy thoái kinh tế. Tehran đổ lỗi cho Mỹ và Israel đã kích động và thổi bùng tình trạng bất ổn để biện minh cho sự can thiệp quân sự.

Theo RT