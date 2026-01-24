Mỹ gia tăng sức ép với Iran: Trừng phạt “đội tàu bóng tối”

Mỹ vừa công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong đó nhắm tới cái gọi là “đội tàu bóng tối” mà Washington cho rằng được Tehran sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, qua đó tạo nguồn tài chính cho các hoạt động an ninh trong nước và bên ngoài.

Mỹ trừng phạt “đội tàu bóng tối” của Iran liên quan các biện pháp ứng phó biểu tình. Ảnh: Tư liệu.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp lần này áp dụng đối với 9 tàu cùng các chủ sở hữu hoặc công ty quản lý liên quan, bị cáo buộc đã vận chuyển lượng lớn dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran ra thị trường quốc tế, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD. Mỹ cho rằng nguồn thu này đã bị chuyển hướng để phục vụ các chương trình vũ khí, các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và bộ máy an ninh.

Phát biểu về quyết định trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào “một mắt xích then chốt trong cách Iran tạo ra nguồn tiền được sử dụng để trấn áp người dân trong nước”, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục theo dõi các dòng tiền bị cáo buộc đang được chuyển ra ngoài Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh các biện pháp này nhằm hạn chế khả năng tài trợ cho các hoạt động trấn áp trong nước Iran cũng như các hành vi bị Mỹ coi là gây bất ổn ở nước ngoài.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Reuters.

Một ngày sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một lượng lớn khí tài của nước này đang hướng về phía Iran, một quan chức cấp cao Iran ngày 23/1 tuyên bố Tehran sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này là một “xung đột toàn diện”, đồng thời cho biết quân đội Iran đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Quan chức này nhấn mạnh Iran sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ bị xâm phạm, song không nêu cụ thể các kịch bản phản ứng.

Căng thẳng leo thang đã tác động tới thị trường năng lượng. Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá dầu thế giới tăng gần 3%, với dầu Brent và dầu WTI cùng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, phản ánh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.