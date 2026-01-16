Mỹ, Đài Loan đạt thoả thuận thương mại quan trọng

Ngày 16/1, Mỹ và Đài Loan đã đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng, trong đó trọng tâm là tăng cường hợp tác và tái định hình chuỗi cung ứng bán dẫn.Theo thỏa thuận, Washington sẽ cắt giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đài Loan, đổi lại các doanh nghiệp Đài Loan cam kết mở rộng đầu tư quy mô lớn vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược tại Mỹ, đặc biệt là ngành công nghiệp chip.

Mỹ và Đài Loan đạt thỏa thuận thương mại, tập trung vào chip bán dẫn. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận được ký kết sau quá trình đàm phán kéo dài, phản ánh nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố năng lực sản xuất công nghệ cao trong nước, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu gia tăng.

Theo nội dung công bố, các nhà sản xuất bán dẫn Đài Loan, trong đó có TSMC, doanh nghiệp gia công chip lớn nhất thế giới, sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi hơn khi đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ, với điều kiện mở rộng hoặc xây dựng thêm năng lực sản xuất trên lãnh thổ Mỹ. Song song đó, Mỹ sẽ hạ thuế đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu khác của Đài Loan từ mức 20% xuống 15%; một số nhóm hàng được áp dụng thuế suất 0%, bao gồm thuốc gốc, linh kiện máy bay và các loại tài nguyên không sẵn có tại Mỹ.

Đổi lại, các tập đoàn công nghệ Đài Loan cam kết đầu tư tối thiểu 250 tỉ USD vào Mỹ trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI). Riêng TSMC dự kiến rót khoảng 100 tỉ USD trong năm 2025. Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ bảo lãnh thêm 250 tỉ USD tín dụng nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư bổ sung trong tương lai.

Các tập đoàn công nghệ Đài Loan cam kết đầu tư tối thiểu 250 tỉ USD vào Mỹ trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo Ảnh: Bloomberg.

Hiện TSMC đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại cả Đài Loan và Mỹ. Tại bang Arizona, tập đoàn này đang xúc tiến thủ tục xây dựng nhà máy thứ tư, đồng thời triển khai nhà máy đóng gói bán dẫn tiên tiến đầu tiên tại Mỹ.

Ngày 15/1, TSMC công bố lợi nhuận quý IV/2025 tăng 35%, vượt dự báo thị trường. Sau thông tin này, cổ phiếu TSMC niêm yết tại Mỹ tăng khoảng 5%, phản ánh kỳ vọng tích cực của giới đầu tư trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.