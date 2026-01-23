Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Ngày 22/1, Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Y tế nước này Robert F. Kennedy Jr. cho biết, quyết định này nhằm đáp trả việc WHO đã không hoàn thành trách nhiệm trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Hai quan chức chỉ trích WHO đã cản trở việc chia sẻ kịp thời các thông tin quan trọng, trong khi những thông tin này lẽ ra có thể cứu sống người dân Mỹ.

Mỹ sẽ không còn hợp tác chính thức với WHO. Các chuyên gia lo ngại rằng những khoảng trống này sẽ khiến Mỹ dễ bị tổn thương trước các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Kennedy Jr. tối cùng ngày ra tuyên bố chung cho biết, việc rút khỏi WHO được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Hai ông đồng thời chỉ trích WHO đã phản bội sứ mệnh cốt lõi, liên tục đưa ra các hành động đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

Tuyên bố chung nêu rõ, mặc dù Mỹ là quốc gia sáng lập và là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO, nhưng tổ chức này lại thúc đẩy một chương trình nghị sự mang tính chính trị hóa và quan liêu, do các quốc gia thù địch với lợi ích của Mỹ dẫn dắt. Trong thời gian tới, tương tác giữa Mỹ và WHO sẽ chỉ giới hạn ở việc hoàn tất thủ tục rút khỏi tổ chức và bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân Mỹ.

Tuyên bố cho biết, Mỹ đã chấm dứt mọi khoản tài trợ cho các sáng kiến của WHO và cũng không còn cử nhân sự làm việc tại tổ chức này. Theo tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia và các cơ quan y tế đáng tin cậy khác nhằm chia sẻ các thông lệ tốt nhất, tăng cường năng lực phòng ngừa, đồng thời bảo vệ cộng đồng thông qua một mô hình minh bạch hơn, hiệu quả hơn và mang lại kết quả thực chất.

Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) cùng nhiều chuyên gia y tế toàn cầu đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump (phải) cân nhắc kỹ trước khi rút khỏi tổ chức này. Ảnh: AP.

Trong vòng một năm qua, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng nhiều chuyên gia y tế toàn cầu đã kêu gọi Mỹ cân nhắc kỹ trước khi rút khỏi tổ chức này. Đầu tháng này, ông Tedros nói: “Hy vọng Mỹ có thể quay trở lại WHO. Việc rút khỏi tổ chức là một thất bại kép đối với cả Mỹ và thế giới.”

WHO cũng cho biết Mỹ đang nợ hội phí các năm 2024 và 2025. Người phát ngôn của WHO nói rằng, Ban Chấp hành sẽ thảo luận về cách xử lý việc Mỹ rút khỏi tổ chức trong cuộc họp vào tháng 2.

Nhà sáng lập Microsoft kiêm Chủ tịch Quỹ Gates, ông Bill Gates, trong cuộc phỏng vấn tại Davos cho biết ông dự đoán Mỹ sẽ không cân nhắc việc quay trở lại WHO trong ngắn hạn, nhưng ông sẽ tiếp tục vận động khi có cơ hội, bởi “thế giới cần Tổ chức Y tế Thế giới”.

Do Mỹ trước đây đóng góp khoảng 18% ngân sách của WHO, việc Mỹ rút lui đã gây ra khủng hoảng ngân sách cho tổ chức này. WHO đã cắt giảm một nửa đội ngũ quản lý và thu hẹp ngân sách tổng thể; dự kiến đến giữa năm nay, số lượng nhân viên sẽ giảm khoảng 1/4.

Thanh Vân

Nguồn CNA.