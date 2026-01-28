Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định Paris: Bước ngoặt gây tranh cãi trong chính sách khí hậu

Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu - thỏa thuận toàn cầu quan trọng nhằm hạn chế đà gia tăng nhiệt độ của Trái Đất. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/1, đánh dấu sự thay đổi lớn trong định hướng chính sách khí hậu của Washington.

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ảnh: CNBC.

Động thái này được Tổng thống Donald Trump khởi động đúng một năm trước, ngay trong ngày đầu tiên ông nhậm chức nhiệm kỳ mới. Ngày 20/1/2025, ông Trump công bố quyết định rút khỏi hiệp định, và chỉ một tuần sau đó, chính quyền Mỹ đã gửi văn bản thông báo chính thức tới Liên hợp quốc. Liên hợp quốc xác nhận việc Mỹ chấm dứt tham gia Hiệp định Paris kể từ ngày 27/1/2026.

Nhà Trắng cho biết quyết định này phản ánh ưu tiên chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers tuyên bố, Hiệp định Paris là một thỏa thuận “làm suy yếu các giá trị và lợi ích của Mỹ, gây lãng phí tiền thuế của người dân và kìm hãm tăng trưởng kinh tế”, đồng thời tái khẳng định quan điểm “Nước Mỹ là trên hết”.

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump liên tục thể hiện lập trường ủng hộ mạnh mẽ ngành nhiên liệu hóa thạch và chủ trương thu hẹp vai trò của các chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo. Theo chính quyền Mỹ, việc rút khỏi các cam kết khí hậu quốc tế sẽ giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp trong nước và bảo vệ việc làm trong các ngành công nghiệp truyền thống.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ rời khỏi Hiệp định Paris. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, Washington từng rút lui khỏi thỏa thuận này, trước khi được Tổng thống Joe Biden đưa Mỹ quay trở lại. Việc Mỹ một lần nữa rút khỏi hiệp định làm dấy lên những câu hỏi về tính liên tục và độ tin cậy của các cam kết dài hạn của nước này trong hợp tác khí hậu toàn cầu.

Hiệp định Paris được thông qua năm 2015. Ảnh: ABC News.

Hiệp định Paris đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu thấp hơn đáng kể 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời nỗ lực giới hạn mức ấm lên ở ngưỡng 1,5°C. Thỏa thuận yêu cầu tất cả các quốc gia ký kết xây dựng và cập nhật các kế hoạch cắt giảm khí nhà kính ngày càng tham vọng hơn, dù không áp đặt các biện pháp chế tài bắt buộc. Các nước phát triển được kêu gọi đi đầu và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển.

Không dừng lại ở đó, trong năm nay, Mỹ cũng đang tìm cách rút khỏi một hiệp ước khí hậu toàn cầu khác là Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu – nền tảng của hầu hết các nỗ lực hợp tác quốc tế về khí hậu trong hơn 30 năm qua. Theo các nhà khoa học, hoạt động của con người đang khiến Trái Đất nóng lên với tốc độ ngày càng nhanh. Hiện tượng này làm gia tăng và kéo dài các đợt nắng nóng, khiến bão trở nên dữ dội hơn và đẩy nhanh quá trình băng tan, dẫn đến mực nước biển dâng cao.

Quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của Mỹ vì vậy không chỉ là một lựa chọn chính sách đối nội, mà còn có tác động sâu rộng đến nỗ lực toàn cầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thu Uyên

Nguồn: Politico