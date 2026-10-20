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Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Lê Ngọc
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá, Tập đoàn PepsiCo tổ chức sự kiện Dự án “Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững”.

Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Chiều 20/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá, Tập đoàn PepsiCo tổ chức sự kiện Dự án “Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững”.

Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Toàn cảnh sự kiện.

Dự án “Mùa vụ mới” với trọng tâm chiến lược mới là nông nghiệp tái tạo và chuỗi giá trị bao trùm nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2026-2028, dự án dự kiến hỗ trợ trực tiếp 13.600 nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Thanh Hóa.

Trong đó, tập trung vào ba mục tiêu then chốt là: Nâng cao năng lực nông nghiệp tái tạo cho nông hộ nhỏ, nhất là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cải thiện thu nhập; xây dựng chuỗi giá trị bao trùm, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực như tài chính, vật tư, công nghệ, thị trường và phát triển, nhân rộng các mô hình thực hành nông nghiệp tái tạo hiệu quả thông qua kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực - thực phẩm Việt Nam.

Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tại Thanh Hoá, dự kiến dự án sẽ thành lập 15 tổ nhóm sản xuất theo nhu cầu thực tế của nông dân; tổ chức 20 lớp tập huấn về quản lý tổng hợp đất và nước, quản lý sinh vật gây hại, ủ phân hữu cơ, quản lý cỏ dại, xen canh và kiến thức cơ bản về sản xuất bền vững, trong đó tập trung vào sản xuất khoai tây.

Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tập đoàn PepsiCo Việt Nam tham gia chuỗi liên kết với vai trò thu mua khoai tây, góp phần kết nối vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ. Thông qua dự án, các địa phương hướng tới hình thành chuỗi sản xuất khoai tây bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nông nghiệp bền vững.

Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện này, các đại biểu đã tham gia thảo luận về hiện trạng, định hướng, phát triển khoai tây tại Việt Nam với các nội dung như vị trí, tầm quan trọng của khoai tây, những thuận lợi và khó khăn, hiện trạng sản xuất và định hướng phát triển tại Việt Nam...

Mùa vụ mới: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Các đại biểu trình bày tham luận tại sự kiện.

Các hoạt động dự kiến gồm quản lý đất và nước, tiết kiệm nước, ủ phân hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý cỏ dại, xen canh và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp; hướng tới theo dõi tác động môi trường, truy xuất và minh bạch thông tin trong sản xuất. Từ đó, nâng cao năng suất, sản lượng, mở ra chuỗi sản xuất khoai tây bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lê Ngọc

Từ khóa:

#Sản xuất #Trung tâm Khuyến nông #Dự án #Khoai tây #Quản lý #mùa vụ #sáng kiến #phát triển nông nghiệp bền vững #Việt nam #Tập đoàn

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