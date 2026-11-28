Như Thanh tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu... đã và đang tạo điều kiện để các đơn vị tăng tốc thi công các dự án (DA) tại Như Thanh, bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Nhà thầu gấp rút thi công DA đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung (địa bàn xã Như Thanh).

Gỡ vướng mặt bằng từ cơ sở

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc, Trưởng Phòng Điều hành DA khu vực Như Thanh thuộc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: Hiện nay, phòng đang quản lý 5 DA do ban làm chủ đầu tư và đang thực hiện tư vấn quản lý DA cho 43 DA trên địa bàn huyện Như Thanh trước đây. Mỗi công trình có yêu cầu riêng, song tiến độ thi công đều phụ thuộc vào sự phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu thi công, tư vấn giám sát. Đến nay, cơ bản các DA đều đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân trong năm 2026.

Trong số DA đơn vị quản lý, có 2 DA trên địa bàn xã Như Thanh liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Cụ thể: DA bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Lò cao kháng chiến Hải Vân, riêng giai đoạn 1 đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng. Từ tháng 6/2026, giai đoạn 2 của DA tiếp tục được gấp rút thi công các hạng mục còn lại. Đến nay, công tác GPMB đã thực hiện bàn giao được hơn 3,4ha. Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND xã Như Thanh hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại, sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Nhà thầu đã tiến hành thi công đạt gần 50% khối lượng, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 đạt 100%.

DA đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung (hiện thuộc địa bàn xã Như Thanh) được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, có quy mô xây dựng mới 2.768m đường và các công trình trên tuyến. Với mục tiêu cơ bản hoàn thành thi công tuyến đường trong tháng 1/2027, GPMB là phần việc cần tập trung tháo gỡ. Đồng chí Hàn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Như Thanh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã thực hiện GPMB 23,92ha. Trong đó, GPMB tăng thêm (so với khối lượng UBND tỉnh giao GPMB 6 DA) là 11,5ha. Địa phương đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành 100% diện tích GPMB. Riêng DA đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung xã đã cơ bản hoàn thành GPMB 13,9ha (tính khối lượng được giao năm 2025 và 2026), liên quan đến 265 hộ dân, tổ chức, cá nhân.

Để đạt kết quả đó, các tháng vừa qua xã đã rà soát tiến độ, phân công cán bộ phụ trách địa bàn xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, tuyên truyền và đối thoại với người dân. Chủ trương, chính sách và phương án bồi thường được công khai; nội dung chưa rõ được giải thích, kiến nghị vượt thẩm quyền được chuyển đến cơ quan có trách nhiệm. Công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án và chi trả được tập trung thực hiện theo quy định. Với từng hồ sơ, vị trí còn vướng mắc, xã xác định hướng xử lý, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Tăng tốc thi công gắn với giải ngân vốn đầu tư công

Mặt bằng được khơi thông, chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu gấp rút hoàn thành DA, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, công trường vẫn đối diện những khó khăn. Ông Lê Văn Cường, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt (đơn vị thi công đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung), chia sẻ: Nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, giá một số loại vật liệu tăng đã ảnh hưởng đến thi công. Trong các tháng đầu năm 2026, việc bàn giao mặt bằng còn chậm cũng làm gián đoạn công việc.

Trước những trở ngại đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp hỗ trợ nhà thầu tiếp cận nguồn vật liệu. Ban quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa tập trung chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, xe máy, thiết bị chuyên dùng, tăng tốc thi công bù phần tiến độ bị chậm. Việc kiểm tra hiện trường được tăng cường, gắn với yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể, kịp thời khắc phục những tồn tại.

Các nhà thầu đã tập trung phương tiện cơ giới, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai phần việc còn lại. Việc tổ chức thi công được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp, đồng thời gắn tiến độ xây dựng với việc giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 11/2026, DA đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung đã thi công đạt hơn 90% tổng khối lượng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 90%. Các đơn vị phấn đấu đến 31/12 giải ngân vốn đạt tỷ lệ 100%.

Chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch theo dõi tiến độ từng hạng mục, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh. Nhà thầu chủ động nguồn lực để thực hiện cam kết với tỉnh. Tăng tốc thi công phải đi cùng kiểm soát chất lượng. Khối lượng hoàn thành cần được kiểm tra, nghiệm thu kịp thời, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đó cũng là cách đáp lại sự đồng thuận của Nhân dân, để những tuyến đường sớm kết nối các vùng đất, mở hướng tới tương lai giàu đẹp. Các DA sớm phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở thêm cơ hội phát triển du lịch trong vùng.

Bài và ảnh: Thu Hòa