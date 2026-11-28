Hội tụ nông sản, đặc sản Bắc Trung bộ

Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Bắc Trung bộ năm 2026 diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, quy tụ 50 gian hàng. Đây không chỉ là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đặc sản vùng miền, mà còn tạo cơ hội kết nối giao thương, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên.

Hội chợ quy tụ 50 gian hàng, là các sản phẩm OCOP mang đậm đặc trưng vùng miền của đoàn viên thanh niên vùng Bắc Trung bộ.

Đa dạng các loại sản phẩm OCOP được trưng bày, quảng bá tại hội chợ.

Sản phẩm Nước mắm Hoàng Long của chị Nguyễn Thị Quỳnh, phường Sầm Sơn được trưng bày tại Hội chợ. Theo chị Quỳnh: “Tham gia hội chợ là dịp để đoàn viên thanh niên có cơ hội giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến đông đảo bạn bè, du khách”.

Gian hàng các sản phẩm thảo mộc.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm mật ong lên men của đoàn viên thanh niên ở vùng cao.

Sản phẩm nem chua Nga 36 được giới thiệu tại hội chợ.

Đây đều là các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP.

Đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu tại khu vực giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Quốc Hương