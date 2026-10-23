Thu cũ đổi mới OPPO Find X10 Pro Max tại CellphoneS trúng ngay siêu phẩm

Đang sở hữu điện thoại Pro/Pro Max cũ, người dùng có cơ hội lên đời OPPO Find X10 Pro Max qua chương trình “Find Your Next Pro Max” tại CellphoneS. Từ ngày 20 đến 28/10/2026, khách hàng đủ điều kiện có thể đăng ký quay số may mắn để nhận suất đổi ngang hoặc phiếu mua hàng 10 triệu đồng.

Thu cũ đổi mới OPPO Find X10 Pro Max tại CellphoneS có lợi ích gì?

Chương trình “Find Your Next Pro Max” mang đến cơ hội nâng cấp OPPO Find X10 Pro Max thông qua hình thức quay số may mắn. Khách hàng sở hữu thiết bị Pro/Pro Max đủ điều kiện có thể đăng ký để tham gia chương trình với tổng cộng 6 suất ưu đãi.

Cơ hội đổi ngang điện thoại Pro/Pro Max cũ lên OPPO Find X10 Pro Max

CellphoneS triển khai chương trình dành cho khách hàng đã mua điện thoại Pro/Pro Max tại hệ thống, mang đến cơ hội sở hữu OPPO Find X10 Pro Max với hai loại giải thưởng hấp dẫn:

• 01 suất đổi ngang: Đổi điện thoại Pro/Pro Max cũ lên OPPO Find X10 Pro Max theo thể lệ chương trình.

• 05 phiếu mua hàng: Mỗi phiếu trị giá 10 triệu đồng, áp dụng khi mua OPPO Find X10 Pro Max.

Chương trình mở đăng ký từ 13h ngày 20/10 đến 18h ngày 28/10/2026. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận, CellphoneS sẽ tổng hợp danh sách đăng ký hợp lệ và quay số ngẫu nhiên để chọn ra 6 khách hàng may mắn.

Đây là quyền lợi dành cho người trúng thưởng, không phải chính sách đổi ngang áp dụng tự động cho tất cả khách hàng. Vì vậy, người tham gia cần đáp ứng đầy đủ điều kiện và chờ kết quả quay số chính thức.

Tận dụng giá trị điện thoại cũ để giảm chi phí lên đời

Bên cạnh cơ hội trúng thưởng điện thoại OPPO thì người dùng có thể tham khảo chính sách thu cũ đổi mới thông thường tại CellphoneS để giảm khoản tiền cần thanh toán khi nâng cấp lên OPPO Find X10 Pro Max.

Giá thu mua điện thoại phụ thuộc vào dòng máy, dung lượng bộ nhớ, ngoại hình, tình trạng màn hình và khả năng hoạt động thực tế. Kết quả thẩm định trực tiếp tại cửa hàng là cơ sở xác định giá trị thiết bị cũ và khoản chênh lệch cần bù.

Cần phân biệt chính sách này với chương trình “Find Your Next Pro Max”. Việc tham gia quay số không đồng nghĩa với việc được nhận thêm trợ giá hoặc cộng dồn ưu đãi thu cũ đổi mới. Các quyền lợi sẽ áp dụng theo thể lệ tương ứng.

Vì sao OPPO Find X10 Pro Max đáng cân nhắc khi nâng cấp?

OPPO Find X10 Pro Max gây chú ý với hệ thống ba camera 200MP hợp tác cùng Hasselblad, phục vụ nhu cầu chụp ảnh linh hoạt. Chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm hỗ trợ xử lý đa nhiệm, quay video độ phân giải cao và chơi game đồ họa nặng.

Bên cạnh đó, pin silicon-carbon 8.000mAh của dòng OPPO Find X mới này phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc quay chụp ngoài trời. Những nâng cấp này tạo thêm sức hút cho việc chuyển từ flagship cũ sang thế hệ mới.

Cách thu cũ đổi mới OPPO Find X10 Pro Max để tối ưu chi phí

Để có cơ hội tham gia chương trình “Find Your Next Pro Max”, người dùng cần kiểm tra điều kiện của điện thoại hiện tại và hoàn tất đăng ký trên website CellphoneS trong thời gian quy định.

Điều kiện điện thoại Pro/Pro Max được tham gia chương trình

Chương trình áp dụng cho khách hàng sở hữu điện thoại Pro/Pro Max chính hãng thuộc các thương hiệu khác nhau, đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

• Nguồn gốc: Điện thoại được mua tại CellphoneS, có thể xác minh lịch sử mua hàng trên hệ thống.

• Giá trị sản phẩm: Giá bán niêm yết tại thời điểm mở bán trên 10 triệu đồng.

• Tên sản phẩm: Tên thương mại chính thức tại Việt Nam có chứa “Pro” hoặc “Pro Max”, theo công bố của nhà sản xuất.

• Tình trạng hoạt động: Điện thoại có thể bật nguồn, sạc pin, nghe gọi và chụp ảnh bình thường.

CellphoneS có quyền từ chối thiết bị không xác minh được nguồn gốc mua hàng. Người tham gia nên kiểm tra thông tin điện thoại và đối chiếu thể lệ trước khi đăng ký để tránh trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Quy trình đăng ký quay số trúng OPPO Find X10 Pro Max

Bạn không cần mang điện thoại cũ đến cửa hàng ngay tại bước đăng ký. Thay vào đó, có thể thực hiện trực tuyến trên website CellphoneS theo quy trình sau:

• Truy cập website CellphoneS và tìm trang đăng ký chương trình OPPO Find X10 Series.

• Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu, sau đó chọn “ĐĂNG KÝ NGAY”.

• CellphoneS kiểm tra danh sách hợp lệ và tiến hành quay số ngẫu nhiên.

• Khách hàng trúng thưởng được liên hệ để xác minh và hướng dẫn nhận giải.

Mua OPPO Find X10 Pro Max tại CellphoneS

Đừng bỏ lỡ cơ hội lên đời OPPO Find X10 Pro Max với 1 suất đổi ngang và 5 phiếu mua hàng 10 triệu đồng tại CellphoneS. Nếu sở hữu điện thoại Pro/Pro Max đủ điều kiện, hãy đăng ký trước 18h ngày 28/10/2026 để có cơ hội nhận giải thưởng. Truy cập website CellphoneS để tìm hiểu thể lệ và chính sách thu cũ đổi mới.

Nguồn: CellphoneS