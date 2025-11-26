“Mưa đỏ” giành giải Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24​

“Mưa đỏ” đã góp phần khắc họa "chân dung kinh hoàng của chiến tranh." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Tối 25/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã bế mạc và trao giải tại Nhà hát Quân đội (phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh). Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự sự kiện.

Ở Liên hoan lần này, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng Bông Sen Vàng cho phim “Mưa đỏ” (thể loại phim truyện điện ảnh), “Tỉnh thức và hóa giải” và “Người giữ hồn di sản” (thể loại phim tài liệu), “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” và “Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” (thể loại phim hoạt hình), “Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng” (thể loại phim khoa học).

Ngoài giải thưởng Bông Sen Vàng, dự án phim “Mưa đỏ” còn nhận được các hạng mục giải thưởng khác như: kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc và âm thanh xuất sắc. Giải Bông sen bạc được trao cho 3 tác phẩm “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối,” “Tử chiến trên không” và “Chị dâu.”

Ngoài ra, giải thưởng về diễn xuất được trao cho nữ diễn viên Phương Anh Đào trong vai nữ chính của “Mai,” Tuấn Trần trong vai nam chính của “Mang mẹ đi bỏ.” Giải diễn viên phụ thuộc về Hồng Đào, Bảo Định và Phương Nam.

Tại buổi lễ, đạo diễn Đặng Thái Huyền, đại diện Đoàn làm phim “Mưa đỏ” cho biết, Giải thưởng là niềm hạnh phúc đối với các thành viên của Đoàn điện ảnh Quân đội nhân dân.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, việc kể lại những câu chuyện lịch sử sao cho hấp dẫn, đủ sức thu hút khán giả trẻ đến với phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng để họ thêm yêu mến, biết ơn thế hệ cha anh và trân trọng giá trị hòa bình luôn là thách thức lớn đối với người làm phim.

Nữ đạo diễn cũng đánh giá Liên hoan phim năm nay là một kỳ liên hoan thành công và rực rỡ khi cả dòng phim tư nhân và phim Nhà nước đều ghi dấu ấn, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, thể hiện ở tín hiệu khả quan về doanh thu và chất lượng nghệ thuật. Đây là một tín hiệu đáng mừng, tạo đà cho những tác phẩm bùng nổ hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới có cả số lượng phim sản xuất và doanh thu phòng vé vượt mức trước đại dịch COVID-19.

Tỷ lệ phim Việt đạt gần 70% số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ và sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà.

Theo ông Đặng Trần Cường, nền tảng quan trọng nhất tạo nên sự bùng nổ của điện ảnh Việt Nam chính là một thể chế chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của điện ảnh còn đến từ sự nỗ lực, bền bỉ và sáng tạo của đội ngũ làm phim: từ nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên đến các kỹ thuật viên.

“Mỗi bộ phim được hoàn thành là một hành trình dài đầy gian nan, vất vả, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro về tài chính. Chính những nỗ lực ấy đã tạo nên bức tranh tươi sáng của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua và mở ra nhiều kỳ vọng cho những năm tới,” Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ.

Theo TTXVN