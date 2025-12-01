Một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết chặt điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung thêm các khoản thu mới nhằm thúc đẩy khách hàng cá nhân chuyển sang sử dụng dịch vụ số.

Ngân hàng Thương mại Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo điều chỉnh phí quản lý tài khoản, phí SMS Banking với khách hàng cá nhân, có hiệu lực từ hôm nay (1/12).

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số và lọc các tài khoản hoạt động, quản lý các tài khoản “để quên,” Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, áp dụng từ 1/12.

Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum kể từ tháng 12, mức thu 90.000 đồng/quý/thuê bao và miễn phí cho khách hàng hạng Gold và Platinum tham gia gói Combo Casa.

Việc thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn đã được các ngân hàng triển khai hơn một năm qua nhằm khuyến khích khách hàng chuyển sang dịch vụ OTT miễn phí - hình thức thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng, giúp giảm chi phí cho cả người dùng và ngân hàng.

Mới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng triển khai chính sách phí mới từ tháng 12/2025. Các tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong 12 tháng liên tục trở lên sẽ bị thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT), gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân.”

Đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, VIB sẽ trích phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng.

VIB khuyến cáo nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đến chi nhánh/phòng giao dịch để đóng tài khoản thanh toán.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thì quy định tài khoản thanh toán thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng chịu phí 10.000 đồng/tháng, duy trì số dư từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn. Trong khi đó, Ngân hàng Quân đội (MB) miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng giữ số dư tối thiểu 50.000 đồng.

Động thái trên cho thấy ngân hàng đang nỗ lực làm sạch dữ liệu khách hàng và chỉ duy trì các tài khoản “sống” theo chủ trương chung của toàn ngành.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước cập nhật, tính đến hết ngày 14/11, toàn ngành ngân hàng có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID./.

Theo TTXVN