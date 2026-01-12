Mỗi gia đình một vườn rau xanh

Để giúp hội viên, phụ nữ vùng giáp biên nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, Hội Phụ nữ xã Yên Khương đã thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó, có xây dựng mô hình “Vườn rau gia đình”. Sau khi đưa mô hình vào thực hiện đã góp phần cải thiện đời sống của hội viên phụ nữ.

Hội LHPN xã Yên Khương thăm vườn rau xanh của hội viên bản Bôn.

Từ năm 2023, hưởng ứng cuộc thi “Nhà sạch, vườn đẹp” do UBND huyện Lang Chánh (cũ) phát động, Hội LHPN xã Yên Khương đã triển khai mô hình “Vườn rau gia đình” và chỉ đạo 10 hộ làm điểm tại bản Bôn để dự thi mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Thời gian đầu, nhiều hội viên còn băn khoăn vì diện tích đất vườn của các hộ ít, không giống nhau, không bằng phẳng và phải cải tạo, đầu tư mới đạt được các tiêu chí của “Vườn rau gia đình”, “Nhà sạch, vườn đẹp”. Bên cạnh đó, nhiều chị em vốn quen làm nương rẫy, chăn nuôi, không có thói quen trồng rau xanh tại vườn nhà nên thiếu kiến thức về sản xuất, trồng cây bị thất bại. Được Hội LHPN xã vận động, chị em trong chi hội hỗ trợ ngày công cải tạo vườn, quy hoạch thành từng luống, phân chia từng loại rau trồng phù hợp; UBND xã hỗ trợ giống rau... Những mảnh vườn đầu tiên đã được triển khai thành công, rau xanh tươi tốt, phục vụ từng bữa ăn gia đình, lại vừa có rau để bán nên nhiều chị em khác “mê quá” đã làm theo.

Hộ chị Hà Thị Ngân, bản Bôn là một trong những hội viên hăng hái thực hiện mô hình “Vườn rau gia đình”, cho biết: “Tôi cải tạo diện tích 1.000m2, trồng các loại rau su hào, bắp cải, đậu, xà lách, rau cải, cải xoang, tầm tơi. Cứ tưởng chỉ trồng đủ cung cấp bữa ăn cho gia đình, nào ngờ được hướng dẫn làm đất, dựng hàng rào chắn, bón phân... Sau thời gian, tôi thấy rau xanh tốt hàng ngày ngay trước mắt nên càng làm vườn, càng ham. Gia đình tôi đã có đủ rau sạch cho bữa ăn và còn bán cho các hộ khác có nhu cầu...”.

Để phát huy hiệu quả mô hình “Vườn rau gia đình”, Hội LHPN xã Yên Khương đã phối hợp mở lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên nòng cốt, tuyên truyền, vận động, từng bước thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; vận động chị em tận dụng diện tích đất rộng của gia đình để trồng rau sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày. Sau khi được tuyên truyền, vận động, chị em các chi hội đều hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi gia đình hội viên chủ động cải tạo vườn, sản xuất ít nhất từ 1 đến 2 luống rau. Việc xây dựng mô hình “Vườn rau gia đình” của chi hội phụ nữ bản Bôn không chỉ giúp hội viên tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo mà còn làm thay đổi nhận thức về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Tiếp tục phát huy hiệu quả, năm 2024, Hội LHPN xã Yên Khương rút kinh nghiệm và triển khai rộng ra toàn xã, trọng tâm là thực hiện ở bản Xã. Hội LHPN xã phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương, đoàn thanh niên hướng dẫn trồng rau an toàn đến các chi hội trưởng và lực lượng hội viên nòng cốt; hướng dẫn các hộ quy hoạch vườn khoa học và cùng làm vườn với các hộ theo kiểu “cầm tay chỉ việc” làm từng công đoạn, như: cuốc đất, làm nước tưới, hàng rào, hướng dẫn kỹ thuật trồng, bón phân...

Chị Lò Thị Tương, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Khương cho biết: Ngoài vườn rau của chị em ở bản Bôn, bản Xã, bản Tứ Chiềng... hiện nay, 100% các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều đã xây dựng mô hình “Vườn rau gia đình”. Đa phần chị em trồng các loại rau xanh theo mùa và một số trồng thêm cây ăn quả. Thời gian đầu, cũng có chị em trồng cây bị chết, cây không ra quả... Nhưng vừa trồng, vừa quan sát, rút kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau nên đến nay, các vườn rau của hội viên đều cho thu hoạch tốt. Ngắm nhìn thành quả lao động của mình trên những “Vườn rau gia đình” chị em phấn khởi, truyền nhau đam mê “làm vườn”. Những mảnh vườn không chỉ giúp các hộ tiết kiệm một khoản tiền hàng tháng do không phải mua rau bên ngoài mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa có nguồn bán kiếm thêm thu nhập.

Có thể nói, mô hình “Vườn rau gia đình” của Hội LHPN xã Yên Khương đã thực sự phát huy hiệu quả. Những vườn rau giúp xanh hóa, làm đẹp không gian sống của các gia đình vùng miền núi. Đến nay, phụ nữ xã Yên Khương đã vận động được trên 800 hộ xây dựng thành công vườn rau sạch/1.032 hội viên thực hiện mô hình này. Qua thống kê, mỗi hộ có thể chủ động tự cung cấp được nguồn rau xanh, sạch, từ đó tiết kiệm chi phí từ 200 đến 300 nghìn đồng/tháng. Điều đáng nói là qua thực hiện mô hình “Vườn rau gia đình”, nhiều góc vườn nhà các hộ đã được phát dọn sạch sẽ. Nhiều hộ còn tận dụng bờ mương, lề đường để cải tạo thành nơi trồng rau rất hiệu quả. Những bụi cỏ, những nơi chứa vật phế thải, hàng rào khô nay đã thành những mảng màu xanh tươi đẹp với những không gian xanh mướt.

Bài và ảnh: Lê Hà