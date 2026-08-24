Mở rộng không gian cho phát triển công nghiệp

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung quy hoạch đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Qua đó, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.

CCN Liên Hoa với hạ tầng đồng bộ đang thu hút các dự án FDI vào đầu tư.

Sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng về hạ tầng, vị trí địa lý và môi trường đầu tư, Công ty TNHH Gốm sứ Etrillion (thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, Trung Quốc) đã quyết định đầu tư Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam tại CCN Vạn Thắng - Yên Thọ. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, công suất 170 triệu sản phẩm gốm sứ gia dụng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hằng năm vượt 200 triệu USD. Ông Đường Nhật Huy, giám đốc điều hành công ty chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá CCN Vạn Thắng - Yên Thọ có nhiều lợi thế về kết nối giao thông, thuận tiện cho hoạt động logistics đến các trung tâm công nghiệp trong cả nước. Bên cạnh nguồn lao động dồi dào và chi phí thuê hạ tầng cạnh tranh giúp tiết giảm chi phí sản xuất, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với sự quyết liệt của chính quyền tỉnh Thanh Hóa khi triển khai “cơ chế làn xanh”, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đẩy nhanh tiến độ, đi vào hoạt động sớm hơn so với kế hoạch đề ra”.

Từ một dự án cụ thể, có thể thấy yêu cầu về hạ tầng đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng đón dòng vốn mới. Theo thống kê, đến nay trên địa bàn tỉnh có 50 CCN đang triển khai đầu tư với tổng diện tích hơn 1.742ha, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 13.650 tỷ đồng, lũy kế vốn thực hiện đạt gần 6.740 tỷ đồng. Trong đó, có 17 CCN đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nhiều CCN đạt tỷ lệ lấp đầy cao, tiếp tục thu hút các dự án FDI như Bắc Hoằng Hóa, Tượng Lĩnh, Liên Hoa...

Ông Chu Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh, đơn vị đầu tư CCN Liên Hoa cho biết: “CCN Liên Hoa có tổng diện tích hơn 37ha, sở hữu vị trí thuận lợi với giao thông kết nối dễ dàng và nguồn lao động dồi dào. Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực ưu tiên hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, cấp điện và hạ tầng thiết yếu để đáp ứng điều kiện cho các doanh nghiệp thứ cấp triển khai dự án”.

Cùng với hệ thống hạ tầng CCN, Thanh Hóa hiện có 11 KCN đã đi vào hoạt động và 8 KCN đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng. Nhiều KCN lớn như Đồng Vàng, WHA Smart Technology - Thanh Hóa, Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1)... đang được đẩy nhanh tiến độ. Bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA cho biết: “Dự án KCN WHA Smart Technology - Thanh Hóa có quy mô khoảng 178,5ha, tập trung thu hút các ngành sản xuất chất lượng cao, logistics và công nghiệp phụ trợ. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mạnh mẽ của tỉnh trong điều phối thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Sự hợp tác chặt chẽ này là cơ sở để chúng tôi tăng tốc tiến độ, phát triển mô hình KCN thông minh - sinh thái và sẵn sàng đón các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu ngay trong năm nay”.

Theo Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thanh Hóa định hướng tổ chức không gian công nghiệp tập trung gắn với các hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Đông và hành lang Đông - Tây, lấy Khu Kinh tế Nghi Sơn gắn với cảng biển làm hạt nhân lan tỏa. Tỉnh quy hoạch bố trí 21 KCN ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn; đồng thời quy hoạch 89 CCN đến năm 2030 và phát triển lên 99 CCN sau năm 2030.

Như vậy, bài toán không chỉ là có thêm bao nhiêu KCN, CCN, mà là tạo ra một không gian công nghiệp có khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của dòng vốn mới. Hạ tầng công nghiệp tại Thanh Hóa đang chuyển dịch từ “rộng” sang “sâu”. Các KCN, CCN mới không chỉ cung cấp mặt bằng thông thường mà hướng tới tiêu chuẩn công nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ thông minh và cam kết bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Tỉnh cũng cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng sớm tạo mặt bằng sạch để thu hút các dự án vào sản xuất, kinh doanh.

Khi quỹ đất sạch được chuẩn bị cùng hạ tầng đồng bộ và thủ tục được rút ngắn, không gian công nghiệp của Thanh Hóa không chỉ được mở rộng về diện tích mà còn được nâng lên về chất lượng. Đó là nền tảng để tỉnh đón dòng vốn mới, hình thành thêm các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong những năm tới.

Bài và ảnh: Thanh Thảo