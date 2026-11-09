Mini app “Công an số phường Hạc Thành” – Kết nối nhanh, phục vụ thuận tiện

Không cần đến trực tiếp trụ sở Công an phường, chỉ với chiếc điện thoại thông minh có kết nối zalo, người dân có thể gửi phản ánh về tình hình an ninh trật tự, tra cứu thủ tục hành chính, tiếp nhận cảnh báo lừa đảo và liên hệ với cảnh sát khu vực. Sau hơn 6 tháng triển khai, mini app “Công an số phường Hạc Thành” đã từng bước trở thành kênh kết nối trực tuyến thiết thực giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Công an phường Hạc Thành ứng dụng chuyển đổi số phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Ông An Vĩnh Ngọc, ở đường Thôi Hữu, phường Hạc Thành cho biết: “Từ khi biết đến mini app “Công an số phường Hạc Thành”, việc trao đổi thông tin với lực lượng công an trở nên thuận tiện hơn. Chỉ cần sử dụng điện thoại có cài đặt zalo, tôi có thể dễ dàng gửi phản ánh về tình hình an ninh, trật tự, tìm hiểu các thủ tục hành chính hoặc liên hệ với cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn mà không phải trực tiếp đến trụ sở công an phường”.

Đặc biệt, thông qua ứng dụng, người dân còn được tiếp cận những cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, các thông báo chính thống và thông tin cần thiết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Những phản ánh có thể được gửi nhanh chóng, kể cả lựa chọn hình thức ẩn danh, giúp người dân thuận lợi hơn khi cung cấp thông tin. Từ những tiện ích thiết thực đó, mini app “Công an số phường Hạc Thành”, không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mở thêm một kênh tương tác trực tiếp, thường xuyên với lực lượng công an ngay trên môi trường số.

Ra mắt ngày 29/6/2026, Mini App “Công an số phường Hạc Thành” được tích hợp trên nền tảng Zalo. Ưu điểm của ứng dụng là người dân không phải tải thêm phần mềm riêng, không cần thực hiện các thao tác cài đặt phức tạp mà có thể truy cập thông qua mã QR hoặc tìm kiếm trên zalo. Cách tiếp cận này giúp tận dụng nền tảng số quen thuộc, tạo thuận lợi cho nhiều nhóm người dân. Một trong những tiện ích đáng chú ý là trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu thông tin, tìm hiểu quy định pháp luật và giải đáp những thắc mắc thường gặp trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của lực lượng công an như cư trú, xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, trật tự, an toàn giao thông và thủ tục hành chính. Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công an để hỏi thông tin ban đầu, người dân có thể chủ động tìm hiểu quy trình, thành phần hồ sơ và những nội dung cần chuẩn bị ngay trên điện thoại.

Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp chức năng gửi phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; tiếp nhận cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo; tra cứu lịch tiếp dân, thông tin hành chính và kết nối với Cảnh sát khu vực phụ trách 65 tổ dân phố trên địa bàn phường. Qua đó, những vấn đề phát sinh tại khu dân cư có thêm kênh để người dân thông tin đến lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan công an với người dân. Theo thống kê, sau 6 tháng ra mắt, mini app “Công an số phường Hạc Thành” đã thu hút gần 22.000 tài khoản đăng ký, tiếp nhận 98 phản ánh, kiến nghị và thắc mắc của người dân. Nội dung tương tác tập trung vào tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị và những vấn đề cần hướng dẫn, giải đáp liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công an, trong đó có quản lý cư trú, đăng ký phương tiện giao thông và các lĩnh vực liên quan. Qua các phản ánh của người dân, công an phường có thêm cơ sở nắm bắt tình hình tại từng khu dân cư, phân loại nội dung, xác minh và xử lý theo thẩm quyền hoặc hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan chức năng giải quyết. Đây cũng là cách phát huy vai trò chủ động của Nhân dân trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, việc đưa các tiện ích phục vụ công tác lên nền tảng số là hướng đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính ở cơ sở. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các cuộc gặp trực tiếp hoặc những kênh liên lạc truyền thống, lực lượng công an có thêm phương thức tương tác linh hoạt, nhanh chóng; người dân cũng chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, phản ánh vấn đề phát sinh và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bài và ảnh: Khánh Phương