Meta đạt thỏa thuận với 29 bang của Mỹ về an toàn trẻ em

Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã đồng ý chi trả tối đa 16,68 tỷ USD và thực hiện một loạt thay đổi đối với hai nền tảng này nhằm giải quyết các cáo buộc của 29 bang tại Mỹ liên quan đến việc gây tổn hại cho trẻ em và thanh thiếu niên. Thỏa thuận được công bố trong ngày 26/8.

Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram. Ảnh: FT.

Theo thỏa thuận, Meta sẽ áp dụng giới hạn thời gian sử dụng hằng ngày, hạn chế việc truy cập vào ban đêm đối với người dùng trẻ tuổi và tăng cường các biện pháp ngăn trẻ em tiếp cận nội dung giới hạn độ tuổi. Một số biện pháp khác bao gồm tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm soát của phụ huynh và điều chỉnh cách hiển thị nội dung đối với thanh thiếu niên.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ ngày càng gây sức ép lên các nền tảng mạng xã hội về tác động của việc sử dụng quá mức đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ vị thành niên. Theo Reuters, một số quy định dự kiến giới hạn thời gian sử dụng Facebook và Instagram của thanh thiếu niên ở mức khoảng 2 giờ mỗi ngày, đồng thời tắt thông báo trong giờ học và hạn chế hoạt động vào ban đêm.

Meta từ lâu bác bỏ cáo buộc rằng Facebook và Instagram được thiết kế nhằm cố tình gây nghiện cho trẻ em. Ảnh: The Guardian.

Meta không thừa nhận hành vi sai trái khi chấp thuận thỏa thuận. Công ty từ lâu bác bỏ cáo buộc rằng Facebook và Instagram được thiết kế nhằm cố tình gây nghiện cho trẻ em, đồng thời cho rằng họ đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi.

Vụ kiện bắt nguồn từ cáo buộc của 29 bang, trong đó có California, Colorado, Kentucky và New Jersey, cho rằng Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và các quy định liên bang về quyền riêng tư của trẻ em. Trước khi đạt thỏa thuận, các bang từng yêu cầu mức phạt dân sự có thể lên tới hàng trăm tỷ USD. Người đứng đầu Instagram Adam Mosseri cũng đã ra làm chứng tại phiên tòa và bị chất vấn về việc Meta triển khai các tính năng nhằm hạn chế thời gian sử dụng của thanh thiếu niên.

Theo Reuters, nếu tính cả các thỏa thuận liên quan với những bang và vùng lãnh thổ khác, tổng giá trị các khoản thanh toán của Meta có thể lên tới khoảng 18 tỷ USD trong 10 năm. Đây được xem là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay nhằm buộc một tập đoàn công nghệ thay đổi cách vận hành các nền tảng mạng xã hội đối với người dùng trẻ tuổi.

Vân Bình

Nguồn: Wion, Reuters, Financial Times,The Guardian.