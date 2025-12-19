MB cung cấp bộ giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phát triển bộ giải pháp tài chính với nhiều quy mô dành cho doanh nghiệp, nhằm tối ưu vốn, gia tăng thanh khoản, chuẩn hóa quản trị, thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hưng, Giám đốc một công ty cơ khí tại Bình Dương chia sẻ, sau nhiều tháng đàm phán, công ty đã ký được một hợp đồng xuất khẩu linh kiện 100 tỷ đồng sang châu Âu, nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo dòng tiền ập đến.

"Đối tác yêu cầu giao hàng trước, thanh toán sau, trong khi vốn lưu động gần như đã dồn hết vào nguyên liệu và nhân công. Chỉ cần chậm một khâu, cả dây chuyền có thể phải dừng lại", ông Hưng chia sẻ.

Bài toán này đã được tháo gỡ khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ L/C nội địa của MB. Với hình thức tài trợ thương mại này, doanh nghiệp có thể nhận tiền ngay sau khi giao hàng, giúp xoay vòng vốn nhanh và duy trì hoạt động sản xuất ổn định mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản vay ngắn hạn.

Theo PwC, khoảng 65–75% cấu trúc vốn của doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn dựa vào vốn ngắn hạn, khiến họ dễ gặp khó khi chi phí vay tăng hoặc chu kỳ thanh toán kéo dài. Với các tập đoàn lớn và doanh nghiệp FDI, áp lực còn đến từ quy mô đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Trước thực tế đó, MB triển khai gói “Tài trợ vốn lưu động và tín dụng trung – dài hạn”, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thanh khoản, mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc và giảm dần sự phụ thuộc vào vốn ngắn hạn. Đại diện MB cho biết, ngân hàng hướng tới vai trò đối tác tài chính chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát dòng tiền hiệu quả.

Giải pháp tín dụng trung - dài hạn cho doanh nghiệp từ MB.

Song song với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục gia tăng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 9 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký đạt 28,5 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng và triển khai các dự án sản xuất xanh ngày càng rõ nét.

Đáp ứng xu hướng này, MB đã phát triển gói tài trợ thuê đất khu công nghiệp, hỗ trợ tối đa 80% giá trị hợp đồng, ân hạn gốc lên tới 24 tháng, lãi suất từ 6,5% mỗi năm. Doanh nghiệp có thể giải ngân ngay khi ký hợp đồng, rút ngắn thời gian triển khai dự án. Bên cạnh đó là các khoản tín dụng trung, dài hạn và tín dụng xanh phục vụ đầu tư máy móc, số hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Giải pháp tài trợ vốn cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

Không chỉ tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn, MB cũng dành nhiều giải pháp cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nhóm thường gặp khó khăn trong quản trị tài chính và kiểm soát chi phí. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn xử lý chi tiêu thủ công, thiếu công cụ đối soát tự động, gây áp lực cho bộ phận kế toán.

Với nhóm này, MB phát triển thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ, tích hợp tính năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một công cụ. Thẻ cho phép thanh toán các khoản chi thường xuyên như công tác phí, tiếp khách, quảng cáo trực tuyến, đồng thời hoàn tiền tới 2,5% khi chi tiêu trên các nền tảng như Google, Meta. Mỗi giao dịch đều tự động tạo chứng từ hợp lệ, hỗ trợ khấu trừ VAT và đồng bộ với hệ thống kế toán.

Thẻ MB Hi BIZ gồm nhiều ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp.

Chị Thu Hà, Giám đốc tài chính một doanh nghiệp quảng cáo tại TP HCM, cho biết việc sử dụng thẻ MB Hi BIZ giúp công ty quản lý, đối soát tự động hàng chục khoản chi mỗi ngày, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí kế toán.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, đại diện MB phụ trách khối Micro SME, mỗi quyết định chi tiêu đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp, vì vậy MB hướng tới đồng hành từ sớm, hỗ trợ chuẩn hóa tài chính và kiểm soát rủi ro.

Nằm trong nhóm “Big 5” ngân hàng lớn tại Việt Nam, MB đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ giải pháp vốn linh hoạt đến nền tảng tài chính số và tín dụng xanh. Thông qua đó, ngân hàng kỳ vọng đồng hành cùng doanh nghiệp ở mọi quy mô, góp phần xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.