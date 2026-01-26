Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh tại Argentina, chính quyền địa phương lên tiếng chỉ trích

Một máy bay vận tải của quân đội Mỹ ngày 25/1 đã hạ cánh xuống thành phố Ushuaia, thủ phủ tỉnh Tierra del Fuego của Argentina, gây lo ngại trong dư luận địa phương. Chính quyền tỉnh Tierra del Fuego đã lên án hành động này của phía Mỹ.

Sự hiện diện của một máy bay quân sự Mỹ tại thủ phủ của Tierra del Fuego, mà không có thông tin công khai về nhiệm vụ hay sự cho phép của tỉnh, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến sự can thiệp của Mỹ vào cảng Ushuaia của Argentina. Ảnh: Radiouniversidad.

Theo Hãng Thông tấn Argentina, chiếc máy bay vận tải Boeing C-40 “Clipper” thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, sau khi lưu lại thủ đô Buenos Aires của Argentina hai ngày, đã bay tới Ushuaia vào ngày 25/1. Hiện vẫn chưa rõ lý do máy bay hạ cánh cũng như danh tính các nhân sự có mặt trên chuyến bay.

Chính quyền tỉnh Tierra del Fuego cho biết, họ không nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính phủ liên bang Argentina hoặc Bộ Quốc phòng nước này. Chính quyền tỉnh đã lên án hành động của quân đội Mỹ, cho rằng Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ có ý đồ kiểm soát khu vực này.

Sự kiện máy bay hạ cánh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Tổng thống Argentina Javier Milei và Thống đốc tỉnh Tierra del Fuego, ông Gustavo Melella, sau khi chính phủ liên bang quyết định tiếp quản quyền quản lý cảng Ushuaia trong thời hạn một năm.

Cảng Ushuaia, một trong những cảng quan trọng nhất về hậu cần, du lịch và khoa học và là điểm then chốt để vào Nam Cực. Ảnh: Viajesfotosycomidas.

Ushuaia nằm cách Nam Cực khoảng 800 km, là trung tâm logistics và tiếp vận cho các hoạt động tại Nam Cực, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Ushuaia cũng giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch lâu nay của Argentina về xây dựng căn cứ hải quân tích hợp và trung tâm logistics phục vụ hoạt động tại Nam Đại Tây Dương và Nam Cực. Tháng 4/2024, Tổng thống Milei công khai ủng hộ dự án này tại thành phố cực Nam, gọi đây là một “trung tâm logistics lớn”, nhằm đưa Argentina và Mỹ trở thành “cửa ngõ” tiến vào lục địa băng trắng. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cũng nhiều lần đề cập tới định hướng chiến lược của mình tại khu vực thông qua các chuyến thăm và tuyên bố chính thức, nhấn mạnh tới hạ tầng chiến lược và khả năng tiếp cận.

Quan hệ quốc phòng Argentina - Mỹ đã được tăng cường trong những năm gần đây, với các cuộc tập trận chung và những tín hiệu chính trị cho thấy xu hướng xích lại gần nhau hơn. Theo báo chí khu vực, việc máy bay thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hạ cánh đã gây ra mối lo ngại lớn trong khu vực, giữa những tin đồn về một thỏa thuận có thể xảy ra giữa Tổng thống Javier Milei và người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc chuyển giao quyền kiểm soát cảng Ushuaia, một trong những cảng quan trọng nhất về hậu cần, du lịch và khoa học và là điểm then chốt để vào Nam Cực.

