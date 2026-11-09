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Lũ trên sông Yên có khả năng đạt báo động III trong ngày hôm nay

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Mực nước trên sông Yên đang lên nhanh, dự báo tiếp tục tăng trong 12 giờ tới và có khả năng đạt mức báo động III tại trạm Thủy văn Chuối. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và khu dân cư cần được chủ động phòng tránh.

Lũ trên sông Yên có khả năng đạt báo động III trong ngày hôm nay

Mực nước trên sông Yên đang lên nhanh, dự báo tiếp tục tăng trong 12 giờ tới và có khả năng đạt mức báo động III tại trạm Thủy văn Chuối. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và khu dân cư cần được chủ động phòng tránh.

Lũ trên sông Yên có khả năng đạt báo động III trong ngày hôm nay

Ảnh Hoàng Đông.

Theo tin cảnh báo lũ trên sông Yên của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, lúc 6 giờ ngày 9/11, mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối đạt 2,40m, thấp hơn báo động 2 là 0,40m.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Yên tiếp tục lên, tại trạm Thủy văn Chuối có khả năng đạt mức báo động III.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị, đặc biệt tại các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Thượng Yên, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

LP

Từ khóa:

#sông Yên #phường Đông Sơn #Mực nước #vùng trũng thấp #Trung Chính #Ngập lụt #Sản xuất nông nghiệp #Nguy cơ #Nuôi trồng thủy sản #Nông Cống

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