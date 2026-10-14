Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tháng 11/2026; Man Utd ngã ngựa, Barca và Arsenal đại thắng

Lịch thi đấu và đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026; CAHN thua đáng tiếc Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á, Đình Bắc được thủ môn Nhật Bản ngợi khen; Nhận định Persib Bandung vs Thể Công Viettel: Thử thách cực đại cho đại diện Việt Nam tại Cúp C2 châu Á... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (14/10).

Lịch thi đấu và đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026

Trong đợt FIFA Days tháng 11/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình) để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15/11 (trận đấu giữa Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan diễn ra ngày 13/11).

Đội tuyển Việt Nam sắp dự giải giao hữu trên sân nhà.

Hội quân vào ngày 9/11 sau vòng 7 V.League, HLV Kim Sang-sik đang chịu áp lực lớn về nhân sự khi nhiều trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc vắng mặt do chấn thương, trong khi các cầu thủ nhập tịch chưa đủ điều kiện thi đấu.

Dù gặp khó khăn, giải đấu này vẫn quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân tố mới hướng tới các thử thách tầm châu lục.

CAHN thua đáng tiếc Kashima Antlers ở Cúp C1 châu Á, Đình Bắc được thủ môn Nhật Bản ngợi khen

Tối 13/10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước đại diện hùng mạnh đến từ Nhật Bản - Kashima Antlers tại lượt trận thứ hai AFC Champions League Elite 2026/27.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, bàn phản lưới nhà của Adou Minh ở phút 61 đã khiến đội chủ sân Hàng Đẫy ngậm ngùi trắng tay, qua đó chưa có điểm số nào sau hai trận đấu ở sân chơi châu lục.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) thua Kashima Antlers.

Dẫu vậy, màn trình diễn của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi anh chơi trọn 90 phút và pressing cực kỳ hiệu quả. Sau trận đấu, thủ môn Tomoki Hayakawa của Kashima Antlers đã lên tiếng đánh giá rất cao năng lực, tiềm năng lớn cũng như những áp lực mà Đình Bắc tạo ra cho hàng thủ đội khách.

Nhận định Persib Bandung vs Thể Công Viettel: Thử thách cực đại cho đại diện Việt Nam tại Cúp C2 châu Á

Tại lượt trận thuộc bảng E AFC Champions League Two 2026-2027, Thể Công Viettel sẽ có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Persib Bandung. Đại diện Indonesia đang tràn đầy hưng phấn và dẫn đầu bảng sau chiến thắng bất ngờ 1-0 ngay trên sân của FC Seoul.

Thể Công Viettel (trái) vừa trải qua trận thua đầy bất ngờ trước CLB Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League hôm 8/10.

Ngược lại, đoàn quân của HLV Velizar Popov lại hành quân với tâm lý nặng nề sau hai thất bại liên tiếp tại V.League cùng tổn thất lớn về lực lượng khi vắng tiền vệ Doãn Ngọc Tân vì chấn thương.

Dù Persib Bandung có thể gặp đôi chút vấn đề về thể lực do lịch thi đấu dày đặc, họ vẫn được đánh giá vượt trội nhờ lợi thế sân nhà và dàn nhân sự chất lượng. Giới chuyên môn dự đoán Thể Công Viettel sẽ gặp vô vàn khó khăn và nhiều khả năng phải nhận thất bại 1-2.

Champions League rạng sáng 14/10: Man Utd ngã ngựa, Barca và Arsenal đại thắng

Lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026/27 rạng sáng 14/10 chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ và kịch tính trên các sân cỏ châu Âu.

Bayern bị đối thủ chiếu dưới cầm chân.

Tại Na Uy, ứng viên vô địch Bayern Munich đã nhận cú sốc lớn khi bị CLB chiếu dưới Viking cầm chân với tỷ số 3-3.

Dù Harry Kane lập cú đúp cùng pha lập công của Luis Diaz giúp “Hùm xám” ngược dòng dẫn 3-2, việc Michael Olise nhận thẻ đỏ ở phút 73 đã khiến đội bóng Đức đánh rơi chiến thắng. Herman Haugen đã tận dụng cơ hội ghi bàn ở phút 90, mang về điểm số lịch sử cho đại diện Na Uy.

Man Utd thua Atletico Madrid 0-2. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Man Utd tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng khi thất bại 0-2 làm khách trên sân Atletico Madrid. “Quỷ đỏ” nhận gáo nước lạnh ngay phút đầu tiên với pha lập công của Barrios.

Dù nỗ lực vùng lên, tấm thẻ đỏ trực tiếp của Leny Yoro ở phút 74 đã dập tắt mọi hy vọng, trước khi Ademola Lookman ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Trái ngược với Man Utd, các ông lớn khác như Barcelona và Arsenal đều có chiến thắng vang dội.

Barca thăng hoa với chiến thắng 4-1.

Barcelona đè bẹp Galatasaray 4-1 nhờ màn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal với hai đường kiến tạo đẳng cấp, cùng các bàn thắng của Joao Cancelo, Fermin Lopez, Gordon và Adeyemi.

Chiến thắng xứng đáng của Pháo thủ.

Cùng lúc đó, Arsenal cũng dễ dàng vượt qua Lille 3-0 nhờ hiệp hai bùng nổ với các pha lập công của Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka.

HS