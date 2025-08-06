Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Xã Quan Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số xã Trung Thượng và thị trấn Sơn Lư (trừ khu phố Sỏi). Sau khi sắp xếp lại, xã có tổng diện tích tự nhiên 98,20km2, quy mô dân số 7.511 người với 4 dân tộc chủ yếu là Thái, Mường, Kinh, Mông.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Sơn phục vụ Nhân dân.

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” cán bộ, công chức xã Quan Sơn đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, mọi hoạt động của xã đã cơ bản ổn định, đi vào nền nếp. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Sơn, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương, cán bộ, công chức và người dân có mặt ở đây đều chung tâm trạng phấn khởi.

Để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, UBND xã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm việc; bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ Nhân dân. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, các thủ tục thuộc danh mục miễn phí, lệ phí khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Trung tâm bố trí 5 quầy giao dịch, 5 máy tính, 3 máy in và 1 máy scan; có khu vực hỗ trợ tra cứu và số hóa thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phòng chờ, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm người yếu thế đến thực hiện thủ tục hành chính...

Ông Phạm Tiến Lâm ở khu phố 5 cho biết: "Trước đây, để giải quyết một số thủ tục hành chính tôi phải nộp hồ sơ từ xã lên huyện rất mất thời gian. Nhưng từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Trong quá trình làm hồ sơ, tôi được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Sơn hướng dẫn nhiệt tình, nên rất hài lòng, tin tưởng".

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Sơn Hà Văn Nghị cho biết: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Khi đến đây, người dân được tiếp cận các dịch vụ hành chính thuận lợi, rút ngắn thời gian và giảm bớt việc đi lại. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; khuyến khích cán bộ công chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với việc thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, xã Quan Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách dân tộc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn Vi Thị Trọng cho biết: Sau khi sáp nhập, diện tích, quy mô dân số tăng lên, mở ra không gian, động lực cho một giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, xã Quan Sơn sẽ tận dụng tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới xã sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của xã và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tận dụng có hiệu quả vùng nguyên liệu lâm sản để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nguyên liệu tại chỗ. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển. Tranh thủ tối đa sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, của các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án trên địa bàn của xã, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn