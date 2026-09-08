Lấy 120 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nga Sơn

Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nga Sơn

Tổ công tác tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nga Sơn là nơi yên nghỉ của 587 liệt sĩ, trong đó có 120 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Các phần mộ này được tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN.

Sau phần lễ tổ chức trang nghiêm, các tổ lấy mẫu hoạt động đồng thời tại khu vực trong khuôn viên nghĩa trang, bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra nhầm lẫn trong suốt quá trình lấy mẫu; số hóa thông tin, lập hồ sơ, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu.

Hoàng Lan