Lan tỏa giá trị di sản từ phiên livestream về danh nhân Nguyễn Quỳnh

Sáng 22/11, xã Hoằng Lộc tổ chức thành công phiên livestream với chủ đề “Hoằng Lộc lan tỏa giá trị di sản, kết nối sắc màu văn hóa”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, góp phần quảng bá các giá trị di sản, văn hóa truyền thống của quê hương trên nền tảng số.

Một phân cảnh trong phiên livestream.

Chương trình được tổ chức tại Di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh, mang đến cho người xem không gian văn hóa đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa giới thiệu di sản, giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian.

Mở đầu chương trình là phần giới thiệu, thuyết minh về di tích Nhà thờ Nguyễn Quỳnh, giúp người xem hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, tài năng và những đóng góp của danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học, trọng đạo lý của quê hương Hoằng Lộc - vùng đất giàu truyền thống văn hiến.

Hội thi “Trạng Quỳnh - Danh nhân đất học, sáng mãi hồn quê” tại phiên livestream.

Điểm nhấn của phiên livestream là hội thi “Trạng Quỳnh - Danh nhân đất học, sáng mãi hồn quê” dành cho các em học sinh. Thông qua hình thức hỏi đáp, các em được củng cố kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản quê hương.

Tiểu phẩm “Thi vẽ tranh”.

Trong phần thi kể chuyện, 6 câu chuyện về Trạng Quỳnh được lựa chọn, biên soạn phù hợp với lứa tuổi học sinh, tái hiện những giai thoại dân gian đặc sắc về trí thông minh, sự hóm hỉnh, tinh thần yêu lẽ phải và khả năng ứng đối tài tình của Trạng Quỳnh. Các câu chuyện không chỉ tạo không khí vui tươi, hấp dẫn mà còn gửi gắm những bài học giáo dục sâu sắc về sự thông minh, lòng tự trọng, tinh thần đấu tranh với cái xấu và khát vọng công bằng trong cuộc sống.

Cùng với đó, tiểu phẩm sân khấu hóa “Thi vẽ tranh” về Trạng Quỳnh được dàn dựng công phu. Bằng lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh, các em học sinh đã thể hiện tài năng, sự nhanh trí và bản lĩnh của nhân vật, mang đến tiếng cười vui vẻ, đồng thời làm nổi bật giá trị trí tuệ, tinh thần tự hào dân tộc trong các giai thoại dân gian về Trạng Quỳnh.

“Hát múa đội đèn” được biểu diễn tại phiên livestream.

Phiên livestream còn tạo dấu ấn với sự kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như các tiết mục văn nghệ và màn hát múa đội đèn truyền thống.

Với sự kết hợp giữa di sản, giáo dục truyền thống và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, phiên livestream đã tạo nên một không gian giao lưu giàu ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Minh Hiếu (CTV)