Làm chủ kỹ thuật mới, bệnh nhân ung thư bớt một hành trình

Từ sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã làm chủ và đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích (VMAT) - một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay. Thêm một kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại tuyến tỉnh cũng đồng nghĩa với việc người bệnh ung thư có thêm cơ hội điều trị ngay tại quê nhà, giảm thời gian, chi phí đi lại và áp lực trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích (VMAT), tạo thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao tại địa phương.

Làm chủ kỹ thuật xạ trị hiện đại

Với người bệnh ung thư, hành trình điều trị thường kéo dài, trải qua nhiều lần thăm khám, xét nghiệm, phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị. Đối với những trường hợp phải điều trị xa nhà, mỗi đợt điều trị còn kéo theo chi phí đi lại, ăn ở và người thân phải bố trí thời gian chăm sóc. Bởi vậy, việc phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương có ý nghĩa thiết thực, giúp người bệnh giảm chuyển tuyến và có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại.

Tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, cùng với đầu tư trang thiết bị, bệnh viện chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện chuyên ngành tuyến Trung ương. Trong đó, việc làm chủ kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích- VMAT là một bước tiến đáng chú ý. VMAT là kỹ thuật phát triển ở mức cao của xạ trị điều biến cường độ (IMRT), cho phép tối ưu hóa việc phân bố liều xạ theo hình dạng không gian của khối u. Trong quá trình điều trị, đầu máy gia tốc tuyến tính quay liên tục quanh người bệnh, đồng thời điều chỉnh cường độ chùm tia, tốc độ quay của máy và hình dạng trường chiếu. Nhờ đó, liều bức xạ được tập trung sát hơn vào khối u, đồng thời hạn chế liều chiếu tới các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh. Kỹ thuật đặc biệt có ý nghĩa đối với những khối u nằm ở vị trí phức tạp, gần các cơ quan nhạy cảm như vùng đầu - cổ, não, phổi, vú, tuyến tiền liệt và đường tiêu hóa.

Một ưu điểm khác của VMAT là thời gian phát tia trong mỗi buổi điều trị được rút ngắn. Người bệnh ít phải nằm lâu trên bàn xạ trị, hạn chế những sai lệch do cử động, qua đó góp phần bảo đảm độ chính xác của quá trình điều trị.

Để triển khai kỹ thuật, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Các chuyên gia không chỉ chuyển giao quy trình mà còn trực tiếp về Thanh Hóa đào tạo, hướng dẫn đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y khoa và kỹ thuật viên xạ trị trong quá trình tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật chuyên sâu. Đến nay, đội ngũ cán bộ của bệnh viện đã làm chủ quy trình lập kế hoạch và điều trị bằng VMAT, đáp ứng các yêu cầu của kỹ thuật xạ trị hiện đại.

Bớt một hành trình, thêm cơ hội điều trị tại quê nhà

Trong điều trị ung thư, mỗi người bệnh có đặc điểm bệnh lý khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phải căn cứ vào loại ung thư, vị trí, kích thước, giai đoạn bệnh và tình trạng các cơ quan xung quanh. Với những trường hợp có chỉ định xạ trị, khả năng phân bố liều chính xác của VMAT giúp các bác sĩ có thêm phương án điều trị phù hợp, nhất là với những khối u ở vị trí phức tạp, cần kiểm soát chặt chẽ liều xạ tới các cơ quan lành. Khi kỹ thuật được triển khai tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, người bệnh trong tỉnh và khu vực lân cận có thêm cơ hội điều trị gần nhà thay vì phải chuyển lên tuyến Trung ương.

Đối với người bệnh phải xạ trị trong nhiều đợt, khoảng cách địa lý có thể trở thành gánh nặng không nhỏ. Mỗi lần chuyển tuyến là thêm chi phí đi lại, ăn ở, thời gian người thân nghỉ việc chăm sóc và áp lực tâm lý. Bởi vậy, việc đưa kỹ thuật mới về địa phương, được đội ngũ y tế làm chủ và triển khai thường quy góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Người bệnh được điều trị gần gia đình, thuận lợi hơn trong theo dõi, tái khám và giảm chi phí phát sinh ngoài điều trị. Các dịch vụ xạ trị tại bệnh viện được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo phạm vi và mức hưởng quy định, tạo thêm điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao tại địa phương.

Tiến sĩ, BSCKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, cho biết: Việc làm chủ VMAT cho thấy hướng phát triển của bệnh viện không chỉ dừng ở đầu tư máy móc mà chú trọng xây dựng năng lực chuyên môn để vận hành, kiểm soát và tối ưu hóa kỹ thuật. Đây là yếu tố quyết định để trang thiết bị hiện đại phát huy hiệu quả trong điều trị. Cùng với VMAT, bệnh viện đang từng bước triển khai thêm các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư, trong đó có các kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, giảm đau và nâng cao chất lượng sống. Thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và các bệnh viện tuyến Trung ương để cập nhật kiến thức, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng điều trị, giảm chuyển tuyến và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Phương